Marisa Martín Blázquez coge aire y da la noticia final sobre Jorge Pérez

Marisa Martín Blázquez está en el punto de mira porque su marido acaba de salir de Pesadilla en el Paraíso, concurso emitido en Telecinco. Ella prometió que no iba a hablar de Antonio Montero y ha cumplido su palabra, por eso continúa con su meteórica carrera televisiva. Lo último que ha hecho es anunciar una noticia que desmonta todo lo que ha contado Jorge Pérez en Déjate Querer.

Marisa Martín Blázquez entiende que Jorge haya tomado medidas para frenar ciertos temas, pero cree que hay muchos flecos sueltos. No es coherente que denuncie a Alba Carrillo por hablar de algo que él mismo ha vendido en Déjate Querer, ahí está la contradicción. La mujer de Antonio Montero defiende que Pérez ha participado en el mismo juego que todos y ha aportado un dato interesante.

Marisa ha explicado que ninguno de los supuestos demandados ha recibido la denuncia, algo que llama poderosamente la atención. Es posible que el modelo simplemente se haya dedicado a amenazar porque nadie ha recibido noticias de sus abogados. Martín Blázquez ha dado una gran exclusiva: el proceso judicial todavía no ha empezado.

Marisa considera que tanto Jorge Pérez como Alicia Peña han participado activamente en el problema. No entiende que ahora se indignen y exijan respeto por una situación que ellos mismos han aireado en público. “Alicia llama a Isabel Rábago y le explica su versión, luego ella también ha participado”, comenta la colaboradora en El Programa de AR.

Marisa Martín Blázquez tiene nueva información

Marisa ha trabajado con Jorge Pérez en Fiesta y sabe que es buena persona, pero no está de acuerdo con su comportamiento. Cree que no ha gestionado bien la situación y que no es justo responsabilizar a Alba Carrillo de todo. La ex de Fonsi Nieto simplemente se ha limitado a dar explicaciones de una situación que ella no ha sacado a la luz.

“Cuando Jorge llega a Fiesta, después de lo que pasó con Alba, dice que su mujer se había levantado y le había enseñado las imágenes. Alicia Peña le pregunta por esas fotos y yo creo que es contradictorio porque se supone que habían estado hablando toda la noche. Dicen que está judicializado, pero que yo sepa nadie ha recibido ninguna demanda”, explica Marisa.

Antonio Rossi cree que Jorge no ha actuado bien y que no ha tenido en cuenta las consecuencias de participar en Déjate Querer. “Ayer se sienta y parece que nosotros somos los responsables de todo, pero él está hablando de su vida y abriendo su corazón. Él está hablando de su problema, de la problemática que ha tenido en su familia y no puede negar que habla de eso”.

Jorge Pérez cada vez tiene menos apoyo

Jorge Pérez ha sido un rostro bastante querido y respetado, de hecho ganó Supervivientes 2020. El problema es que no ha sabido gestionar bien su fama y se habría dejado asesorar por los representantes equivocados. Cada vez tiene menos apoyos en Telecinco y El Programa de Ana Rosa ha demostrado que su situación es compleja.

Joaquín Prat ha dejado claro que Jorge ha participado en el juego, por eso no tendría que tomar medidas judiciales. Marisa Martín Blázquez insinúa que no lo ha hecho, simplemente ha amenazado. Según su información, no hay nadie que haya recibido ninguna demanda.

Martín Blázquez siempre tiene las mejores fuentes, por eso todo el mundo ha confiado en ella. La versión definitiva no deja en buen lugar al antiguo amigo especial de Alba Carrillo.