Mario Vaquerizo dice basta: ‘Que se vaya a su casa’

Mario Vaquerizo está cansado de que le critiquen por mantener una cordial relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ambos se mostraron muy amigables en el encuentro que tuvieron en la pasada feria de FITUR y es que Mario fue nombrado embajador de la capital de España. Su conversación se hizo viral en las redes sociales y muchos criticaron al marido de Alaska por pelotear de esa manera a la presidenta madrileña.

Hace unas horas, Mario Vaquerizo asistió al desfile de su gran amigo Eduardo Navarrete en Madrid. Y cuando tuvo a bien pararse en el photocall para responder a los reporteros fue más claro que nunca.

Mario Vaquerizo se rebela como nunca y deja las cosas claras

Y es que no le agradó que la mayoría de las cuestiones versasen sobre ese encuentro que tuvo con la política del PP en la citada feria de IFEMA. No dio crédito cuando vio que era nuevamente preguntado por esa polémica que para él no lo es, a cuenta de su nombramiento por parte de Isabel Díaz Ayuso.

| EuropaPress

"Buscan la polémica donde no la hay porque yo me siento muy orgulloso de que la Comunidad de Madrid me haya elegido como embajador de mi ciudad. Nací en Madrid y quiero morir en Madrid", ha empezado diciendo de forma tajante Mario Vaquerizo.

Sobre esas duras críticas que ha recibido por llevarse bien con Ayuso, el cantante ha dicho basta y no se va a callar más. No lo hará porque ha llegado a un punto en su existencia en que le da igual lo que piense la gente y así lo expresaba el pasado miércoles en el citado photocall.

Las críticas tras su encuentro con Ayuso han provocado que estalle

"Llega un momento en mi vida en el que empiezo a estar un poquito cansado de lo que digan. Yo soy madrileño, vivo en la Gran Vía, y para mí Madrid es la ciudad perfecta, porque no te pregunta a dónde vas ni dónde vienes", sostenía.

"Entiendo, por una cuestión de buen gusto, que me hayan elegido a mí", ha dicho más orgulloso que nunca el bueno de Mario.

Después de los 'palos' recibidos, este confiesa que "si la gente es tonta, que se vayan a su casa. Yo no estoy haciendo política, yo soy un showman", sentencia.

| EuropaPress

"El problema es como lo vean los demás, el problema no está en mí. La gente hace demasiado caso a la gente aburrida. Yo no politizo nada, no soy dogmático ni polarizador", continuaba su largo 'speech'.

"Ayuso es una gran profesional"

A su vez, este agradecía "a las personas que gobiernan mi ciudad que hayan pensado en mí, que soy una marciana para representar a Madrid. Porque Madrid se escribe con M de Mario", decía poniéndole un poco de humor al asunto.

Lo que odia es que todo se manipule. "Esa inquina, ese odio y ese desvirtuar las cosas, yo no estoy educado en eso. Quiero hacer las cosas desde el punto de vista más humilde, y lo que digan los demás, está de más".

| GTRES

"Lo que ocurre es que cuando voy por la calle es muy diferente a lo que se ve con estas cuatro personas. Pero vamos, que Madrid, Madrid, y Madrid", recalcaba.

Para finalizar su intervención, este ha dado su más sincera opinión sobre la presidenta Díaz Ayuso. "Ayuso es una gran profesional, no la conozco mucho personalmente, la conozco a un nivel social. Es una persona muy educada que te da y te aprieta la mano como hacen otros políticos de otros partidos", ha sentenciado de la forma más rotunda.