Alejandro Nieto revela lo que pagó de impuestos por el premio de 'Supervivientes'

Alejandro Nieto fue el ganador de Supervivientes el año pasado y sabe que muy pronto va a tener sucesor. Sí, porque la edición 2023 ha comenzado su cuenta atrás dando a conocer algunos famosos que han aceptado el reto de ir a la isla. Famosos que van a luchar para conseguir el cheque de 200.000 € del premio final.

Y precisamente sobre dicho cheque ha hablado ahora Alejandro alto y claro. Ha utilizado sus redes sociales para contar cuánto le ha quedado de aquel después de pagar los pertinentes impuestos.

Alejandro Nieto se ha mostrado muy alterado por lo sucedido

El novio de Tania Medina, a pesar de su polémico paso por Supervivientes, consiguió proclamarse ganador de su edición. Tras hacerlo, dejó claro que con el dinero que había obtenido iba a poner en marcha varios planes. Aunque no sabemos si todos los ha hecho realidad, después de lo enfadado que se ha mostrado hablando de lo que le ha quedado tras pagar impuestos.

En concreto, Alejandro, visiblemente enojado, ha utilizado las stories de su cuenta en Instagram para compartir varios vídeos. En los mismos se ha mostrado claro y tajante tras escuchar que el reality paga mucho a su triunfador.

Sus palabras exactas han sido estas: “Muy bonito eso del cheque de 200.000 € que gané en Supervivientes. Pero me ingresaron 162.000 €, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%”.

“Hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la Renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%. Eso quiere decir que me van a quitar 80.000 €, me quedo con 120.000 €”.

A esto ha añadido: “Me he comprado una casa de 70.000 € y un coche de 29.000 €, porque llevaba 14 años con el mismo. Y tengo que hacer una reforma de la casa. Dime tú con qué dinero, pagando un alquiler de casa, IVA, gasolina...”.

Y ahí no se ha quedado, pues el triunfador de Supervivientes ha seguido dejando de manifiesto que no está conforme con la situación. Ha espetado: “En mi lista no entra no trabajar, no puedo hacer eso, en lo que trabajo lo intento hacer lo mejor posible. Pero es que ya no es por mí, deberíamos levantarnos todos los españoles y decir basta ya”.

“Vuestra nómina pone 2.600 € y luego ganáis 1.400 €, se os quita mucho de impuestos y eso es un abuso. Yo no me opongo a pagar impuestos, lo que no puede ser es robarme. Para una vez que puedo sacar la cabeza un poquito y tener media casa, un pequeño negocio, un cochecito normal, no puedo, no me dejan”.

Y en esta misma línea ha manifestado: “No quieren que hagamos dinero. Se suben los sueldos todos, los presidentes, los alcaldes, la Casa Real. Y yo no sé para qué coño queremos una Casa Real”.

Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes, estalla

El ganador de Supervivientes del año pasado se ha mostrado igualmente enfadado en otras stories. Todo porque ha admitido que, además, tiene que pagar un impuesto de 3.000 € por el inmueble y le han subido la cuota de autónomos. Tanto es así que ha espetado: “¿Qué gano yo entonces? La gente creerá que somos millonarios, pero no es así para nada”.

De ahí que también ha dicho: “¿Nosotros qué somos, gilipollas? ¿Los españoles somos mongolos o qué pasa? Hay una mancha de rateros y de usurpadores. Qué calaña, qué asco de política. Los que gobiernan este país son unos rateros”.