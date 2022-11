Mario Vaquerizo se esconde al saber cómo explica Alaska el rumor del divorcio

Mario Vaquerizo es consciente de que desde hace meses se viene hablando de una posible ruptura con su mujer, Alaska. Él ha desmentido estos rumores y ella también lo ha hecho desde el primer momento, pero las habladurías continúan. Por este motivo, la cantante ha decidido de una vez por todas zanjarlos y hablar alto y claro.

Así, se ha mostrado muy contundente sobre el asunto en El Hormiguero.

Mario Vaquerizo ve a Alaska muy firme

El líder de las Nancys Rubias ha visto a su pareja acudir al programa de Pablo Motos como invitada. Allí ha hablado de su música, pero también de su vida personal. En concreto, se le ha preguntado sobre las constantes informaciones que indican que se separa de Mario.

Ante esta cuestión, ha sido muy sincera y ha relatado que la especulación “me llega en un concierto en el Teatro Real al que acudo. Me preguntan en el photocall y yo ni siquiera lo había oído. Estábamos los dos y dijimos que no era cierto, con lo cual ya lo desmentimos una vez”.

“Al mes siguiente continuó todos los días y yo volvía a decir que ya había dicho que no, que lo había desmentido. Y al empezar a rascar descubro que venía de un tiktoker, este era la fuente de información”.

En este punto, Vaquerizo ha visto a 'Olvi' muy contundente haciendo una reflexión acerca de cómo surgen rumores y estos se convierten en noticia. Ha afirmado: “El problema es nuestro, digo nuestro porque también trabajo en medios de comunicación. Lo que ocurre en TikTok o en Instagram debería quedarse ahí, no debería ser una fuente de información ni para un programa de televisión ni para un diario ni para un informativo”.

Mario Vaquerizo respalda las palabras de Alaska

El marido de Alaska seguro que respalda las palabras de la cantante sobre las habladurías que les han hecho ser noticia durante meses. Habladurías que ella ha reconocido que han seguido a pesar de que “rompí mi silencio desde el primer día que salieron los rumores. Esto es así”.

El presentador de El Hormiguero ha querido saber si se enfada con situaciones como esa y ella ha sido muy tajante. Ha manifestado: “Cuando no hay nada, no pasa nada. Pero imagínate que estuviéramos un poco enfadados, eso acrecienta el malestar”.

“En este caso no, porque si no ha pasado nada, no ha pasado nada y te ríes. Luego te molesta, vuelves a decir que ya lo has desmentido y sigue”.

Mario ha visto a su pareja en este punto 'atacar' en cierta medida a la prensa rosa y a las redes. Lo ha hecho diciendo: “Imagino que no debe ser fácil en las relaciones que empiezan, que es que nos las cargamos antes de que comiencen. Y es que se publica que no sé quién está saliendo con no sé quién y ya te lo has cargado”.

“Te lo has cargado porque ya le has puesto el foco sobre una cosa. Cuando empiezas a salir con alguien ni tú sabes cuánto te gusta, si es novio o si es un amigo o qué es”.

Motos en este punto ha respaldado la opinión de la invitada diciendo: “Y más si la otra persona es anónima y aparece en una revista. Le puede entrar el pánico”. A lo que la mujer de Mario ha añadido: “Tú y yo pensamos con mentalidad de medio de información”.

“El problema no es verse en la revista, el problema es verse en todas las redes sociales, esto se ha multiplicado. Por eso, cada cosa que dices se publica mil veces y no porque salga en un periódico sino porque se multiplica en las redes. Estas están muy bien, pero habría que hacerles el caso que hay que hacerles”.