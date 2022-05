María Teresa Campos esconde estas fotos de la boda de su nieto por un buen motivo

María Teresa Campos se ha convertido en la protagonista del evento que ha organizado José María Almoguera, su primer nieto en pasar por el altar. El programa Viva la Vida ha mandado al tertuliano José Antonio Avilés a cubrir el enlace en directo, así que hay mucha información en juego. El clan quería mantener a salvo ciertos secretos porque hay una exclusiva de por medio, pero no ha sido posible.

María Teresa Campos no quiere que nadie vea las fotografías que están circulando por las redes sociales, pero no puede hacer nada por evitarlo. Su hija Carmen Borrego contrató un equipo de seguridad que parecía perfecto, pero el problema no estaba fuera de la finca. Ningún fotógrafo realizó imágenes del interior de la ceremonia, todo lo que se conoce lo han filtrado los invitados.

María Teresa Campos tiene una amplia experiencia en el mundo del corazón, por eso sabe que lo más adecuado es prevenir antes que curar. José María Almoguera permitió que sus familiares y amigos usasen sus teléfonos móviles, pero antes les obligó a firmar un contrato de confidencialidad. La periodista Pilar Vidal asegura que todos los invitados se comprometieron a ser discretos, aunque después no cumplieran su palabra.

María Teresa, según ha informado el programa Viva la Vida, fue la primera en abandonar el evento porque estaba realmente cansada. A todo el mundo le ha sorprendido que no se quedara a la cena, pero su familia le ha justificado está decisión. Emma García, compañera y amiga de Terelu Campos, también ha comprendido que la matriarca quisiera retirarse antes de tiempo.

José María, siguiendo los datos publicados en el portal Informalia, ha ganado 30.000 euros por hablar de su boda en exclusiva. Este negocio le ayudará a empezar una nueva vida al lado de Paola, su mujer y futura madre de sus hijos. El joven no contaba con que sus amigos facilitasen fotografías, un material que ha puesto en peligro el caché que hay sobre la mesa.

María Teresa Campos se sorprende con sus hijas

María Teresa está orgullosa de que su familia vuelva a ser un clan unido, pues han atravesado una época bastante tensa. Carmen Borrego le plantó cara a Alejandra Rubio y estuvieron un tiempo sin cruzar palabra, pero este conflicto ya forma parte del pasado. La presentadora ha sufrido mucho, por eso está tan feliz de los reencuentros que se han producido.

Terelu Campos conectó en directo con Viva la Vida para explicar que había vuelto a encontrarse con familiares que hacía tiempo que no veía. La colaboradora estaba tan emocionada que ha confesado que se había comprado una ropa interior muy especial. “Me he comprado por primera vez en mi vida un sujetador mono, esta noche tengo que pillar cacho”.

José María Almoguera le ha dado las gracias a su tía y también a su prima Alejandra Rubio porque ninguna le ha traicionado. Las dos han cumplido con sus compromisos profesionales y han hablado con la prensa, pero no han desvelado ningún dato comprometido. Justo lo contrario a lo que han hecho las personas que estaban invitadas a la boda, quienes han hecho más fotografías de la cuenta.

María Teresa Campos reaparece muy emocionada

María Teresa lleva un tiempo retirada en un segundo plano, por eso su reaparición pública tenía tanto interés. Su nieto José María, su mano derecha en muchos asuntos, ha sido el primero en pasar por el altar y eso se merece celebrarlo. Según las imágenes que se han filtrado, la comunicadora iba vestida con un traje de encaje de color malva.

Campos juega un papel especial en la exclusiva que ha vendido el hijo de Carmen Borrego porque él no es un rostro conocido. Carmen había invitado a muchos famosos, como a Rocío Carrasco o Belén Rodríguez, pero han dado la callada por respuesta. Por eso es tan importante que la madre de Terelu pose y aporte caché a la entrevista.