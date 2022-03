María Patiño rompe con Jorge Javier por lo que le hace él tras las cámaras

María Patiño es una persona desbordante en muchos aspectos. Desborda pasión por su trabajo, información sobre los famosos y lealtad a sus amigos y seres queridos.

María es ya un rostro imprescindible en Telecinco, con programa propio y como comodín de lujo para cualquier nuevo programa que se cree en Mediaset. Además, se codea con las grandes estrellas de la cadena de Fuencarral. Estamos hablando de Jorge, Terelu o Belén.

María también está allí, entre los primeros de la lista para cuando hay que poner toda la carne en el asador.

Además de su implicación profesional con Telecinco, María también tiene buena relación personal con muchos de sus compañeros. Especialmente con el presentador de Sálvame, con quien ha tenido una intensa relación de amistad desde muy joven.

María y Jorge incluso llegaron a vivir juntos en un piso de estudiantes. Él ha confesado que llegó a pensar que estaba enamorado de María aunque luego se dio cuenta de que era amistad.

Tantos años juntos han hecho que ambos se tengan mucha confianza y se entiendan bien. Por lo menos, hasta ahora. María Patiño acaba de confesar algo que demuestra que su amigo tiene varias caras y que hay mucho más que lo que se ve en pantalla.

María Patiño no aguanta más y cuenta lo que no la deja dormir

Las alarmas saltaban en directo, en Sálvame. María Patiño siempre tiene un comentario preparado, una información que dar o algo que añadir para dar juego a los temas. Jorge, que maneja el juego psicológico como nadie, conoce los puntos débiles de su hasta ahora amiga y los utiliza para desestabilizarla.

María empieza con sus ganas habituales una intervención cuando el presentador la corta entre irónico y despectivo:

"¡María, acabas de venir del Lemon Tea, eh! Hay que dar un poco de juego que ya has hablado de cuatro a cinco", le dice.

Ella se queda cortada y las lágrimas afloran en su mirada. Segundos después, Patiño se ve obligada a abandonar el plató mientras él se lo mira con la media sonrisa que le caracteriza.

| Telecinco

La colaboradora, visiblemente afectada, habla con el director, mientras se ríen de ella en plató. Ella, incluso temblando, sigue hablando con David Valldeperas, cuando el presentador va hasta allí para seguir con el show.

María no está para espectáculos y le reprocha a su amigo algo que lleva clavado como una espina: "Siempre me haces lo mismo y me creas mucha inseguridad".

Patiño, derrumbada le sigue explicando al presentador que "tiene que seguir trabajando" pero él le dice, en tono irónico, que quería que ella hablara al final "para rematar".

María se desnudó emocionalmente sobre algo que llevaba tiempo atormentándole y que denota que su relación con él ya no es lo que era. En este instante se vertió la gota que hizo colmar su vaso.

| Telecinco

"Es que siempre me haces las mismas bromas, me siento como que hay veces que soy un coñazo". Decía sin poder reprimir las lágrimas. El presentador, mientras reía, le preguntó: "¿Pero por qué estás llorando ahora?"

"Pues porque tu tienes una manera muy diferente de ser a la mía y por la relación que tenemos los dos...".

La inseguridad de María por culpa del pinganillo

La cosa ya viene de lejos. María lleva ya un tiempo aquejada de inseguridad escénica porque "había muchas veces que me cortabas y yo pensaba que era yo que lo estaba haciendo mal y hablaba en exceso".

María, en uno de los programas, se olvidó quitarse el pinganillo y escuchó como David Valldeperas, el director, le decía a Jorge Javier que la cortara y no le dejara terminar.

| GTRES

Entonces avisó a David Valldeperas de que le había escuchado y que se quitaba el pinganillo "pero al menos ya se que no estoy loca".

María Patiño confesó que "me iba a mi casa pensando que estaba trastornada y loca y resulta que son las bromas del director y tú juegas con él. Jugáis con mi alma y mi corazón".

La cosa no fue a más, pero María ya ha puesto de manifiesto lo que pasa realmente con Jorge Javier. El presentador es experto en jugar con los colaboradores y sus sentimientos si con ello se pueden dar más minutos de morbo televisivo.

María, que es más honesta, visceral y transparente que Jorge es una de sus principales víctimas. En sentido figurado, claro.