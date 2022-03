María Patiño anuncia nuevo hijo y su marido Ricardo reacciona de forma impactante

María Patiño entró en Telecinco siendo una de las mejores periodistas de la cadena y ahora ha sumado un nuevo éxito a su trayectoria profesional.

Se ha convertido en una presentadora muy destacada y está al frente de programas importantes que tienen muchos seguidores. Los fines de semana toma las riendas de Socialité, un espacio televisivo que acaba de ampliar la familia.

María Patiño anunció el pasado sábado 5 de marzo que Antonio, uno de sus compañeros de Socialité, ha tenido un hijo precioso.

La gallega mantiene una relación estupenda con todos los miembros de su equipo, pues sabe que parte de su triunfo se lo debe a ellos.

Está muy comprometida con el mundo del espectáculo porque su esposo Ricardo Rodríguez es actor y trabaja bastante duro.

| Europa Press

María ha hablado de Ricardo en contadas ocasiones porque sabe que él no quiere estar relacionado con los conflictos que surgen en la prensa rosa.

La intención del actor es triunfar lejos de la fama de su mujer, aunque todos sus méritos quedan ensombrecidos por la carrera de la comunicadora. Recordemos que Patiño es toda una celebridad y que cualquiera de sus pasos son estudiados al detalle.

María ha trabajado mucho tiempo siguiendo los movimientos de Antonio David Flores, así que conoce a la perfección todos sus secretos.

Se siente engañada por él y se ha posicionado al lado de una de sus grandes enemigas: Rocío Carrasco, hija de la gran Rocío Jurado.

La periodista está pagando muy caro esta elección porque los fans de Flores están cargando contra Ricardo Rodríguez.

María Patiño protege a su hijo Julio y evita el escándalo

María conoce a la perfección cómo funcionan las noticias que circulan por las redes sociales, así que ha actuado en consecuencia.

Sus enemigos no paran de nombrar a Julio, el hijo que tuvo cuando era soltera, y ella no está haciendo nada al respecto. Sabe que lo más acertado es no darle importancia al escándalo porque quiere reducir su tamaño antes de que sea demasiado tarde.

Patiño ha hablado en Lo siento mi amor, un documental que Telecinco ha organizado para honrar a Rocío Jurado, sobre la maternidad. Ha confesado que se sintió juzgada por dejar a Julio con sus padres y marcharse a Madrid a trabajar, pero no le quedaba otra opción.

La periodista tenía que sacar adelante a su familia y no tuvo más remedio que tomar las riendas de su trayectoria.

Ricardo se ha convertido en víctima de esta situación porque los detractores de su mujer no dejan de nombrarle en términos ofensivos.

Él sí ha reaccionado a través de sus redes sociales y ha tenido un gesto que no ha dejado indiferente a nadie. En lugar de pedir respeto o desmarcarse del problema ha aprovechado el protagonismo para promocionar su nuevo proyecto profesional.

María Patiño escondió el secreto de Ricardo hasta el final

María mantiene una relación estupenda con sus compañeros, tanto los que están delante como los que están detrás de las cámaras. Por eso se ha alegrado tanto cuando Antonio, un miembro de su equipo de Socialité, ha tenido un nuevo hijo.

La presentadora es bastante discreta, por eso no ha dicho nada hasta el último momento.

Patiño entiende que su vida privada le pertenece solamente a ella, pues jamás ha comercializado con la misma como sí han hecho otros.

Esa es la razón por la que no le dijo a nadie que iba a casarse con Ricardo, pero después lo contó. Disfruta de una conexión especial con sus seguidores de Instagram, así que publicó en esta red lo que había vivido en secreto.

Ricardo Rodríguez es un actor de primera categoría, de hecho ha participado en proyectos realmente importantes.

Su comportamiento es impecable porque jamás ha sacado partido de su relación con la presentadora y siempre ha estado en silencio.

Nunca se ha metido con nadie y se ha dedicado únicamente a trabajar en su trayectoria.