María Patiño confiesa que debe operarse de nuevo y saltan las alarmas en su familia

María Patiño ha dado un golpe en la mesa y ha explotado contra sus detractores, quienes tienen por costumbre cuestionar todos sus pasos. Está cansada de dar ciertas explicaciones, pero no tiene nada que esconder, así que ha sido completamente sincera. Ha desvelado que pasará por quirófano para someterse a un nuevo retoque estético y está orgullosa de su decisión.

María Patiño es una de las mejores periodistas de Telecinco, de hecho maneja información importante sobre una infinidad de famosos. Se ha convertido en enemiga de Antonio David Flores, pero no le tiene miedo y seguirá opinando desde la libertad y el respeto. Lo que no consiente es que los defensores del exmarido de Rociíto se salten las normas para intentar silenciar determinados datos.

| Europa Press

María lleva mucho tiempo en primera línea de fuego y ha pensado que es el momento de darse un capricho y solucionar su nuevo complejo. Ya se ha puesto en manos de especialistas en más de una ocasión y no tiene ningún pudor a la hora de reconocer su pasión por la cirugía. Según informa la revista Diez Minutos, se ha retocado la nariz, el pecho y los abdominales.

María, tal y como ella misma ha confesado, sufrió un problema de alimentación muy complicado cuando era joven. Quiere dejar claro que jamás ha tenido obsesión por el físico y que este tipo de enfermedades no son tan frívolas como parecen. El público tiene un mayor conocimiento de este drama gracias al talento comunicativo de la presentadora gallega.

Patiño ha asegurado que empezó a hacerse retoques cuando recibió autorización de sus médicos, es decir, cuando estaba recuperada. “Cuando superé los problemas de alimentación es cuando mi terapeuta me indicó que era el momento”, deslizó hace unos meses. A partir de este momento se aficionó a la cirugía estética y hay gente que está realmente preocupada por ella.

María Patiño alerta a su amigo Jorge Javier

María lleva más de un mes presentando Sálvame Lemon Tea, un programa que pretende recuperar la audiencia que ha perdido Telecinco. Coincide prácticamente a diario con su amigo Jorge Javier Vázquez, quien ha bromeado con la curiosa afición de la periodista. El catalán piensa que le saldría más rentable tener “un quirófano en casa”, pues pasa mucho tiempo dentro de ellos.

Patiño ha explicado que lo último que va a retocarse son las rodillas, intervención a la que también se ha sometido su compañera Terelu Campos. La diferencia entre ambas es que Terelu no ha pasado tantas veces por quirófano como la gallega, por eso no es tan criticada. Las redes sociales han estallado y han insinuado que la presentadora tiene fijación por su aspecto físico.

Jorge Javier Vázquez siempre se toma con humor los comentarios del público, pues muchos únicamente buscan llamar la atención. Sabe Patiño no tiene ningún problema, simplemente quiere sentirse cómoda y estar bien mientras sale en televisión. Su trabajo es público y entiende que debe cuidar su imagen, pero eso no quiere decir que esté obsesionada con nada.

María Patiño recibe comentarios ofensivos

María siempre se ha caracterizado por ser muy polémica y este carácter le ha costado grandes disgustos. En los últimos meses, desde que decidió defender a Rocío Carrasco, muchos espectadores le han situado en el punto de mira. Actualmente se están burlando de ella por su operación de rodillas y le están acusando de atrevimientos muy serios.

Patiño es muy prudente y no se defenderá de los ataques que está recibiendo para no preocupar a su familia. Es consciente de que no dar voz a determinadas personas es la mejor forma de frenar algunos escándalos. Sus seres queridos no creen que tengan ningún problema con la cirugía, pero de tanto escuchar lo mismo podrían cambiar de parecer.