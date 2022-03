Fidel Albiac se enfada con Rocío Carrasco al saber que ella estaba detrás de todo

Fidel Albiac ha sido y es el gran defensor de su mujer, Rocío Carrasco. Esta, en los últimos 20 años ha sufrido los ataques de su exmarido, Antonio David, y de su familia más mediática. Ataques ante los que él la ha apoyado y le ha dado el amor que necesita.

Ahora ella está más tranquila y ha tomado las riendas de su vida después de contar su duro testimonio de forma pública. Pero no quita para que siga siendo objetivo de quienes la han 'machacado' continuamente. Y esto es lo que ha vuelto a suceder.

En concreto, el que fuera su esposo la ha señalado como responsable del despido de Paz Padilla de Mediaset. Una acusación que ha enfadado muchísimo a su ahora marido. No es que esté molesto con su pareja, está enojado y harto de que aquel la utilice siempre para estar de actualidad.

Fidel Albiac conoce el despido más sorprendente

Fidel, como todos, ha sabido esta semana que el grupo liderado por Paolo Vasile ha tomado una decisión drástica. Como se ha publicado, ha decidido prescindir de los servicios de la gaditana “tras el incumplimiento de su obligación como presentadora”. Y es que Paz abandonó Sálvame, tras una discusión con Belén Esteban, cuando quedaba más de una hora para que el programa finalizara.

Este motivo es el que se alude para despedirla, pero lo cierto es que ella llevaba tiempo creando controversia y enfadando a la audiencia.

| Mediaset

Sus polémicas declaraciones sobre las vacunas, los abusos o la violencia habían molestado a gran parte de los espectadores, que habían pedido su marcha. Es más, también había comenzado a no gustar a gran parte del público, pues más que una presentadora parecía un “oráculo” en muchos aspectos.

Fidel Albiac se enfada con la acusación a Rocío Carrasco

El marido de Rocío Carrasco, poco después de conocer el mencionado despido, ha visto como se le acusaba del mismo a su mujer. El encargado de hacerlo ha sido Antonio David, que ha aprovechado la circunstancia para arremeter contra su ex y contra la cadena que lo despidió.

Ha utilizado su canal en Youtube para hablar sobre el asunto y poner en el disparadero nuevamente a la madre de sus dos primeros hijos.

| La Noticia Digital

Lo primero que ha hecho ha sido alabar a Paz diciendo: “Te mando un beso enorme. Quiero que sepas que cuentas con el apoyo de muchísima gente que te respeta como profesional, te valora y te tiene muchísimo cariño. Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable que, últimamente, parece que se deshacen o los esconden”.

“El viento a favor, el viento que corre es justamente caras de indeseables”.

A continuación, no ha dudado en indicar que la 'responsable' indirecta de la decisión de Mediaset ha sido Rocío. Lo ha hecho exponiendo: “Es lamentable que quieran hacernos ver algo tan simple como esto cuando el trasfondo va mucho más allá”.

Acto seguido, ha explicado que “el despido no viene motivado por haber tenido una discusión con Belén por las vacunas. Hay que leer y ver mucho más allá. Padilla no participó del pensamiento único impuesto por La Fábrica de la Tele a raíz del documental (Rocío, contar la verdad para seguir viva) creado por los dueños de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid”.

“Ellos impusieron una serie de directrices a seguir y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y en su opinión. No tragó las directrices marcadas y no compró la historia del documental. Por esto, poco a poco, fue participando menos en el programa".

| Telecinco

No solo ha culpado de lo sucedido a su ex, también ha considerado que Carlota Corredera también es responsable. Sus palabras en este sentido han sido: “Ya te has quitado de en medio a una persona que te quitaba días en el programa y que era mucho más querida que tú”.