Manuel Velasco confiesa su nueva vida a su madre Concha desde la residencia

Hace apenas unas semanas, Manuel Velasco confirmaba una noticia que llevaba un tiempo sonando con fuerza en los principales medios de comunicación.

Los rumores apuntaban a que Concha Velasco había ingresado en una residencia de mayores fruto de su notable deterioro físico. Su falta de movilidad, derivada de varias caídas sufridas durante el confinamiento del coronavirus, ya le habían obligado a retirarse de los escenarios el pasado mes de septiembre.

Sus dos hijos eran conscientes de que necesitaba descansar y le pidieron que dejara su carrera como actriz antes de cumplir los 82 años de edad.

| Europa Press

"Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro.

Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras. Será la última vez que me vean", explicaba la icónica actriz ante los cientos de espectadores que fueron a ver La habitación de María, obra escrita por Manuel Velasco y dirigida por José Carlos Plaza.

El motivo real del ingreso de Concha Velasco en una residencia para mayores

Tan solo cinco meses después de anunciar su retirada, Concha Velasco ingresaba en una residencia sin ofrecer ningún tipo de comunicado a la prensa.

Tal y como ha confesado su hijo Manuel a 'posteriori', una vez que la noticia fue filtrada, la familia no quiso hacer pública la información por tratarse de un aspecto de su vida privada.

Consideraban que no tenían que dar explicaciones ni justificar públicamente su decisión.

| Trendings.

"Son aspectos de la vida íntima, médicos y familiares, pero me veo en la obligación de contarlo. Lo cuento porque es una persona muy conocida y muy querida por los españoles. Yo no sé lo que pasa en la casa de ningún español. Solo sé lo que pasa en la mía. Y ocurre que mi hermano, que es un santo, y yo no podíamos atender a mi madre como se merece. Lo hablamos con ella", explicaba a la revista Semana.

Sin embargo, tras salir la noticia a la luz, fueron muchas las voces críticas que se alzaron contra Manuel Velasco y Paco Marsó por su decisión.

Personas que piensan que los hijos de la actriz podrían haber recurrido a otra opción ante la delicada situación de su madre.

"Parece que hemos hecho algo malo. Cuando todo lo contrario. Mi familia, que es una decisión tomada por nosotros y por ella, hemos decidido que tiene que estar en un sitio con atención las 24 horas del día. Y por la noche, que también requiere de atenciones. No está enferma. No está grave. Pero tiene un grado de dependencia", explicaba Manuel muy tranquilo en la misma entrevista.

▶️ CONCHA VELASCO: Obligada a vender para subsistir

El cambio de vida de Manuel Velasco tras el ingreso de su madre en una residencia

Ante las numerosas críticas recibidas, Manuel Velasco ha intentado defenderse asegurando que su madre no estaba recibiendo la atención adecuada en casa.

Tanto él como su hermano tienen numerosos compromisos laborales y horarios muy complejos que no podían compatibilizar con el cuidado de su madre.

"Tiene muchos problemas de movilidad y para Paco y para mí estaba siendo inviable. Está muy delicada. Mi madre ahora mismo tiene su intimidad y no depende de nuestros horarios. Tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa", contaba en una entrevista a El Español.

| Europa Press

Con su madre recibiendo toda la atención que necesita, Manuel Velasco puede estar más tranquilo y dedicarse a su faceta profesional sin la preocupación de llegar a casa para atenderla.

Puede ir a visitarla siempre que quiera y también puede llevarla a pasear, tal y como hizo hace unos días para acudir a la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez.

"Tenemos que dar visibilidad de que no pasa nada por hacerse mayor. Que, afortunadamente, las estrellas también envejecen. Lo importante es que vivan muchos años con nosotros, pero que vivan bien. Los que no paramos de trabajar, muchas veces no tenemos el tiempo que dedicarles", añadía Manuel Velasco.