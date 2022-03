David Flores Carrasco lee los mensajes subidos de tono que lo cambian todo

David Flores Carrasco parece que no puede estar tranquilo ni un solo día. Cuando no es noticia su padre, lo es el hecho de que va a tener que testificar en contra de su madre. A todo esto se suma ahora que han visto la luz unos mensajes de alto contenido sexual que enviaba alguien de su círculo más cercano.

Ha descubierto que su cuñado, Manuel Bedmar, aparentemente los mandaba a sus amantes cuando su novia no estaba a su lado. Una circunstancia que vuelve a dejar a aquel en entredicho y que puede llevarla a ella a tomar una decisión firme.

David Flores Carrasco descubre las palabras llenas de sexualidad de Manuel Bedmar

David, como todos, seguro que ha visto que estas semanas se ha hablado de la ruptura de su hermana y su cuñado. Ruptura que se daba por cierta después de que se diera a conocer que él le había sido infiel a su chica. Pero esta teoría se 'desmontó' cuando aparecieron juntos públicamente.

No obstante, no sabemos qué pensará Rocío después de que se hayan filtrado los mensajes eróticos que Bedmar enviaba a otras mujeres. Mensajes que han sido dados a conocer en Sálvame por parte de Miguel Frigenti.

El colaborador no ha dudado en subirse al 'pulpillo' para dar la noticia 'bomba'. Lo ha hecho diciendo: “He escuchado varios audios de Manuel a una de sus supuestas amantes. Son audios bastante fuertes y hoy traigo uno transcrito porque no se puede emitir por el horario, es demasiado ardiente”.

“Entonces, voy a leer una versión suavizada porque no lo puedo leer tal y como es. Se lo manda él a una chica en febrero de 2021”.

Acto seguido, ha procedido a leer las palabras del malagueño a su supuesto affaire: “A mí con que me despiertes por las mañanas bajándote ahí abajo, al fondo sur, ya me vale. Vaya, tía, es que no podría pedir más”.

De esta manera, quedó patente que Frigenti estaba en lo cierto en cuanto a que el mensaje era subido de tono. Y continuaba así: “Por cierto, al final Rocío se va mañana y no sabe si viene el viernes o el sábado”.

Ahora queda esperar para ver la reacción de la pareja de él a este wasap. No sabemos si hará nuevamente 'oídos sordos' o si, por el contrario, decide zanjar la situación cortando de raíz la relación.

Manuel Bedmar, en el punto de mira

David Flores Carrasco se ha quedado perplejo seguro por el mensaje desvelado que deja a su cuñado en el ojo del huracán. Pero lo cierto es que lleva semanas estando en él después de que una de sus amantes decidiera hablar. Exactamente la chica, que era amiga de Manuel, explicó que habían estado juntos durante el verano y que Rocío Flores se llegó a enterar.

Eso sí, no ha sido la única chica que ha hablado de que ha tenido algo con el malagueño. Poco después apareció en escena una extremeña que dio una imagen del joven bastante diferente a la que se tenía de él.

Por un lado, reconoció que “en la cama le doy una nota de 8,5 tirando para arriba. Era un hombre muy caliente, me tenía loquita perdida (…) No sé qué tiene el agua de Málaga”.

Por otro, lo presentó como una persona muy interesada. Y es que afirmó que es “un ave de rapiña. Me decía que con su novia tenía que conmigo no podía tener (…) Me dijo que podría ser que ella le arreglara la vida”.