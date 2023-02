Manuel Díaz envía un contundente mensaje a la exmujer de su padre

Manuel Díaz se ha convertido en el personaje de la semana después de protagonizar un ‘momentazo’ con su padre que ha sido histórico. El torero se abría en canal esta semana después de que el acercamiento con su padre se hiciese efectivo tras muchos años intentando el mismo.

Manuel Díaz asume que ha tardado demasiados años en tener esta cercanía con su padre, pero por fin lo ha conseguido. Y es algo de lo que se muestra orgulloso el marido de Virginia Troconis.

Hace unos días, este ha pronunciado unas palabras en las que ha dejado claro que la actual pareja de su padre ha sido importante para ese reencuentro.

Estamos hablando de María Ángeles Quesada, con la que lleva casi siete años de relación y que ha sido vital para que se haya producido ese contacto definitivo de padre e hijo.

Manuel Díaz contesta con todo a la exmujer de su padre

Pero no ha sido el único punto que ha tocado el famoso torero. También, ha dejado claro por qué posó con su padre en la proclamación como V Califa del toreo al extorero.

Martina Fraysse, exmujer de su padre, no vio con buenos ojos tal abrazo en ese lugar, ya que le quitaba empaque al acto y al hombre al que homenajeaban.

“Creo que le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, que era un reconocimiento a Manuel”, sentenció hace unas horas.

Días más tarde, esas declaraciones, el torero ha puesto sobre la mesa el motivo por el que fue allí a ver a su padre. “A ese homenaje yo fui porque me llamaron y me invitaron. Fui porque es el espejo en el que quería mirarme y porque mi padre me dijo que fuera”, ha observado.

El motivo por el que Manuel Díaz acudió al homenaje

“Él quería deciros que esto era real, que estábamos juntos. Y cuando me da el abrazo, se forma este revuelo. Ahí pasaron dos cosas que no se pueden eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre”, ha asegurado ‘El Cordobés’ en rueda de prensa.

Aunque quiere vivir en paz y no arremeter contra nadie en estos momentos de su vida, le ha mandado un zasca a la mujer que pasó 50 años con su padre.

El caso es que Martina Fraysse ha preferido no ahondar en ese tema del acercamiento ambos. Si bien es sorprendente cierta actitud que ha tomado.

Y es que con un tono más irónico de lo normal expresó “tener ella la culpa de todo”, si bien acabó confesando que le parecía bien ese ansiado reencuentro.

Manuel Díaz ya lo sabe: “Me he alegrado por ellos, creo que ya era hora”

Recordemos que, en 2016, el matrimonio del padre de Manuel Díaz y Martina quedó visto para sentencia. Ambos tuvieron hasta cinco hijos en común.

Y lo más llamativo de todo es que durante medio siglo que estuvieron juntos nunca hubo contacto entre Manuel Díaz y su padre. Tuvo que ser tras 54 años separados cuando, al fin, han podido abrazarse como debían haber hecho hace tiempo.

Martina no ha sido ajena a todo el revuelo mediático causado por una foto histórica y todo el mundo esperaba la reacción de esta mujer.

“A mí me parece todo bien, no voy a dar más explicaciones, pero me he alegrado por ellos, creo que ya era hora”. Como decíamos, lo que no ha visto bien es que el acercamiento se haya dado en público y en concreto en el homenaje a su exmarido. Y es que para Martina este hecho desvió la atención de la celebración propiamente dicha.