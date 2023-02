Alejandro Nieto recibe un mensaje bastante serio tras atacar a Hacienda

Alejandro Nieto se erigió en el flamante vencedor de la última edición de Supervivientes, que tuvo su gran final allá por el mes de julio del pasado año.

Supervivientes 2022 le coronó como el concursante que mejor resistió las embestidas de un reality que te pasa por encima.

Pero el ex de La isla de las tentaciones supo mantener la cabeza fría y luchar hasta el final para llevarse ese suculento premio de 200 000 euros. Un cheque que le embargó de euforia en aquella finalísima presentada por Jorge Javier Vázquez.

El caso es que en los últimos días, el ganador de Supervivientes 2022 se mostraba ciertamente contrariado y muy enfadado por un hecho. Lo estaba por el dinero que la Agencia Tributaria se queda de esos 200 000 euros que se ganó con todo su esfuerzo en la última edición del reality.

Alejandro Nieto muestra su indignación y recibe un sonoro zasca

Lo cierto es que esta crítica a Hacienda ha provocado que una de las tuiteras que siempre suelen dar su opinión, sin el miedo al qué dirán, haya hablado.

Nos referimos a la conocida actriz Anabel Alonso, muy activa en redes, que le ha dado un toque de atención. Lo ha hecho para que entienda que lo que le ocurre a Nieto no es nada raro y entiende que es bastante novato en estas lides.

La protesta de Alejandro Nieto fue contundente y así se expresó en las redes sociales denunciando lo que para él era una injusticia por parte de la Agencia Tributaria.

"Muy bonito aquello del cheque de 200 000 pavos que dan en Supervivientes. Me ingresaron 162 000, para que lo sepáis. Me quitaron el 19 %", empezaba protestando la pareja de Tania Medina en su cuenta de Instagram.

Anabel Alonso le da un toque al andaluz tras las duras críticas

Y es que este no entiende por qué Hacienda tiene que llevarse tanto dinero de lo que ganó en el reality de supervivencia. "Y con la Declaración de la Renta me van a quitar el 21 %, eso significa que van a quitarme 80 000 euros", continuaba explicando Nieto.

Por tanto, de aquellos iniciales 200 000 euros, Alejandro Nieto tan solo se ha quedado con 120 000. Una cantidad que parece que no es suficiente para el televisivo y ha sido Anabel Alonso la que le ha contestado a través de Twitter a todas sus quejas.

Eso sí, no todo han sido lloros por parte del andaluz. También le ha contado a sus seguidores en qué se ha gastado parte de ese dinero que le ha sabido a poco, según ha manifestado.

"Es la primera vez que pagas a Hacienda o al menos estas cantidades"

Lo cierto es que Alejandro Nieto ha desvelado a sus seguidores las inversiones que ha llevado a cabo con los 120 000 euros que ha obtenido finalmente.

"Me compro una casa de 70 000 euros. Me he comprado un coche y me ha costado 29 000 euros. Y tengo que hacer una reforma de la casa", detallaba el exsuperviviente.

El caso es que Anabel le ha dejado bien claro que no debe quejarse tanto por esa quita de Hacienda. "Por las cosas que dices me da la impresión de que es la primera vez que pagas a Hacienda. O al menos estas cantidades", le contestaba Anabel Alonso a Alejandro Nieto en sus redes sociales.

"Te aseguro que a lo largo de tu vida has disfrutado de todos los bienes y servicios. Y has costado más al Estado que ese 19% del que tanto te quejas", afirmaba sin cortapisas la actriz nacida en Bilbao.