Manu Tenorio confirma el rumor sobre su hijo y toma una decisión que cambiará todo

Manu Tenorio tuvo su primer contacto con el mundo de la fama hace 20 años, justo cuando se estrenó la primera edición de Operación Triunfo.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Tardó poco tiempo en convertirse en el gran protagonista del concurso y fuera del formato ha dado pasos importantes. Recientemente ha concedido una entrevista en la revista Pronto para explicar su nuevo proyecto: una gira musical que promete hacer historia.

Manu Tenorio, original de Sevilla, está inmerso en la promoción de La verdad, el último disco que ha sacado y que está recibiendo críticas favorables. Ha aprovechado para hablar de su faceta personal mientras promociona este proyecto y sus palabras han confirmado los rumores. A pesar de que él es uno de los cantantes más famosos del país, su hijo lleva una vida completamente normal.

| GTRES

Manu pretende que su pequeño crezca lejos del mundo del espectáculo, pues pretende que sea igual al resto de sus compañeros. “Procuro estar ahí siempre que me necesita y me emociono mucho al hablar de él porque estoy muy orgulloso. Es un tío extraordinario y muy cariñoso, lo llevo todos los días al colegio, algo que no hizo mi padre conmigo”, desliza en Pronto.

Manu ha hecho una confesión que está dando mucho de qué hablar: “No he tenido un buen padre, pero yo intento serlo”. El cantante jamás había hablado de este tema públicamente, de hecho es una de las veces que más sincero ha sido con el público. Ha quedado claro que detrás del artista hay una persona estupenda que siempre está dispuesta a ayudar al que lo necesita.

Manu Tenorio explica cómo ha cambiado su vida

Manu concedió una entrevista en Semana en 2021 y dio unas declaraciones que ahora han tomado una repercusión especial. Sus palabras confirman que su hijo está creciendo en la más absoluta discreción y que jamás ha notado ningún cambio por tener un padre famoso. El concursante de Operación Triunfo 1 ha conseguido que la prensa le respete, pues siempre es amable con todos los periodistas.

Tenorio habló abiertamente de su pequeño en la revista Semana y explicó que ser padre era lo mejor que le había pasado en la vida. “Procuro ser un buen padre, que él siempre pueda contar conmigo e intento estar siempre a la altura de sus necesidades. Siempre he intentado que mi hijo no note ningún tipo de diferencia entre él y sus compañeros porque su padre sea una persona conocida”.

El cantante no tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero entiende que es un personaje público y que debe entrar en ciertos temas. “Mi hijo es una persona muy cariñosa, la verdad es que siempre nos está pidiendo un hermanito y nosotros estamos dándole vueltas al asunto”. Estas declaraciones dieron mucho de qué hablar, a pesar de que siempre se han tratado desde el máximo respeto.

Manu Tenorio afronta un reto importante

Manu es consciente de que su vida ha cambiado para siempre, pues ahora es padre y se ha dado cuenta de que tiene otras prioridades. “Antes uno estaba pendiente exclusivamente de su ombligo y ahora te das cuenta de que lo principal es él”, explicó en Semana. Pero la paternidad no le ha impedido avanzar en su carrera musical, de hecho ha sacado un nuevo disco: La verdad.

Tenorio ha desvelado en la revista Pronto que su nuevo trabajo “es un repertorio de canciones melódicas de toda la vida”. Tiene por delante una tarea complicada, pues es posible que el público le exija cumplir con las expectativas que ha generado. Los críticos saben que alcanzará la meta sin problemas porque siempre ha demostrado que tiene un talento arrollador.

El cantante está atravesando por una de las etapas más plenas de su trayectoria profesional, pero no ha descuidado a su familia. Es padre y artista, una combinación perfecta que otros intérpretes no han sido capaces de llevar a la práctica. Pero él pasa mucho tiempo con su hijo, de hecho en 2021 declaró que estaba pensándose traer otro bebé al mundo.