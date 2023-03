Última hora sobre el estado de salud de Charo Reina: ‘Hay que cuidarla’

Charo Reina es una de las artistas españolas más importantes de los últimos 40 años. Eso sí, la icónica cantante atravesó varios momentos complicados en el pasado. Y la sevillana ha puesto el foco sobre ello en una entrevista en el programa Fiesta.

Charo Reina, de la que se ha hablado mucho sobre ese cambio físico que experimentó tras perder 35 kilos, dio la cara en Telecinco. En el programa que conduce Emma García, la artista tuvo a bien hablar de un trastorno que le llevó a recibir tratamiento psicológico.

Estamos hablando de un trastorno que trastocó por completo la vida de la gran cantante y actriz. Si por algo aceptó la invitación de Telecinco fue para sacar a la palestra la importancia que tiene en nuestro tiempo un tema tan vital como la salud mental.

Última hora sobre el estado de salud de Charo Reina

Hace unos días, Charo Reina reaparecía en el medio televisivo. Lo hacía enseñando cómo había cambiado físicamente después de pasar de una mala época que ya ha dejado atrás.

En lo que respecta a su entrevista en Fiesta, a Reina se le vio mucho más recuperada e ilusionada tras dejar a un lado sus malos tiempos.

En palabras textuales de Charo, ahora se siente "encantada", pero en el pasado no todo fue oro lo que relució en su vida. Y es que la sevillana quiso confesar que ha pasado por dos enfermedades mentales.

Charo Reina pone el foco en un problema que la dejó sin fuerzas

En un momento dado, Charo recordó el sufrimiento que vivió cuando estuvo encerrada en casa durante un mes por culpa de la pandemia del Covid. Le afectó especialmente esas férreas medidas que impuso el Gobierno para intentar que la pandemia no fuese a más.

Lo cierto es que la artista española fue consciente de que tuvo que acudir a un profesional de la psicología cuando lo peor de la pandemia quedó atrás. Y es que ella sintió que tenía verdadero pánico salir a la calle.

"Pedí ayuda en el momento en el que terminó el confinamiento. Cuando iba a salir a la calle, entraba en pánico. Era ver gente a mi alrededor y lo que quería era huir de ahí", desveló con total sinceridad ante Emma García.

Charo fue diagnosticada de agorafobia, un trastorno basado en el miedo y la ansiedad a lugares en los que una persona se siente atrapada o aterrada.

"La salud mental hay que cuidarla"

Por suerte, Charo pudo superar este trastorno y así lo contaba el pasado fin de semana. "Tuve tratamiento. Ahora estoy bien ya, pero la salud mental hay que cuidarla", expresó.

Esta dejó bien claro la importancia de la misma para todos aquellos que han sufrido algún tipo de trastorno mental.

Además de este duro problema, la artista recordaba en la entrevista con Emma García que hace años también sufrió una profunda depresión tras la muerte de sus padres.

Fue en febrero de 2019 cuando su padre perdió la vida. Se fue un día que ambos estaban juntos en casa de la cantante. "Me dijo que se estaba poniendo muy malito, de repente, mientras yo le hacía la comida".

"Le dije que sería ansiedad, que estaba triste, estaba todo el día dándole besos a la foto de mi madre", relataba de forma desgarradora la invitada de Fiesta.

"Le pregunté si quería una tila y me dijo que 'no quiero' y me dio un abrazo. Después de abrazarme su mano cayó y todo eso fue sumando", lamentaba la actriz y cantante hace apenas unos días.