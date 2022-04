Lydia Lozano esconde la millonaria herencia que no podrá dejar a sus hijos

Lydia Lozano es sinónimo de cotilleo y prensa del corazón. Pocos son los nombres que pueden presumir en España de haber estado siempre en primera línea televisiva. Uno de ellos es el de Lydia Lozano.

La periodista lleva décadas como colaboradora estrella de infinidad de programas televisivos, desvelando los secretos y noticias de los famosos. Lydia ha tenido errores importantes que le han restado prestigio profesional.

No obstante, con su infinita agenda de contactos y su carisma televisivo es una de las imprescindibles en los platós de Telecinco.

Tras más de 40 años trabajando como periodista y pasados ya los 60 años, Lydia sigue como uno de los rostros de Sálvame. La gente va y viene, entra y sale. Ella está entre el reducido grupo de colaboradores que tienen su silla permanente en el programa.

| GTRES-Telecinco

Además, Lydia tiene una pasión: trabajar. Es de las que trabaja aun cuando no está en directo. Ve los programas y siempre colgada del teléfono, buscando la noticia para ofrecerla en exclusiva.

Todos estos años de trabajo, sumados al dineral que se paga en televisión han provocado que Lydia amase en estos momentos una considerable fortuna.

Si la añadimos a la de su marido, un arquitecto que también ha acumulado un notable patrimonio, Lydia no tendrá problemas para seguir viviendo a todo trapo el día que decida retirarse.

Lydia Lozano y los hijos que no ha querido tener

Lydia Lozano no tiene hijos. Según ella misma ha contado, por decisión propia. Ya en su momento, se planteó con su marido si dar o no el paso de traer un hijo al mundo.

Lo desestimaron y hoy en día sigue mostrándose muy orgullosa de la decisión que tomaron. Según comentó en Jaleos, "No hay cosa más bonita que decidir con tu pareja si quieres o no quieres tener hijos. Yo decidí hace muchos años que no, aunque podría echarlo de menos".

La colaboradora de Sálvame continuaba: "Siempre tuve más opciones y lo hubiera tenido fácil, pero decidí que no. Lo que me molesta es que me digan que me calle porque no tengo hijos".

Así las cosas, Lydia no tiene un heredero claro para el día de mañana. ¿Qué pasará con todo su patrimonio el día que ella no esté?

El patrimonio de Lydia Lozano

Lydia y su marido viven en una casa de tres alturas completamente reformada y con más de 230 metros cuadrados. Cuenta con piscina y jardín privados y está ubicada en una zona residencial en el interior de la M-30.

El valor de este inmueble, principalmente por su céntrica ubicación, podría valer ahora mismo 1,5 millones de euros. Actualmente se embolsa alrededor de 800 euros cada vez que acude a Sálvame.

| La Noticia Digital

Contando que también trabaja en Sábado Deluxe y en otros espacios de la cadena, su sueldo mensual sobrepasaría tranquilamente los 10.000 euros, sin extras, que habitualmente los hay.

Es dueña de una empresa constituida en 2003, que gestiona junto a su marido. En 2016, Lydia Lozano tenía un líquido bancario de más de medio millón de euros, más otros 120.000 en efectivo e inversones a largo plazo, según informa Vozpopuli.

▶️ Lydia Lozano se rompe al recordar el peor día de su vida

Lydia tiene mucho patrimonio y solvencia económica y muy pocas deudas, por lo que podemos decir claramente que su economía está plenamente saneada.

Además, a pesar de las insinuaciones de algunos colaboradores, Lydia nunca ha tenido problemas con Hacienda, por lo que la gestión de sus cuentas ha sido bastante transparente y seria.

Lozano ha ganado todo este dinero después de muchos años trabajando. Además, en la época dorada de la televisión, (Tómbola, A tu lado, los inicios de Sálvame) se llegaban a pagar auténticas fortunas a los colaboradores. Y Lydia siempre era (y todavía es) una de ellas.