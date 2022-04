El hijo de Concha Velasco lo para todo y anuncia que ya no puede más

Manuel Velasco se ha convertido en estos últimos meses en protagonista involuntario de la actualidad. El hijo de Concha Velasco ha acaparado todos los titulares a raíz del ingreso de Concha en una residencia geriátrica.

La decisión, que pilló por sorpresa a todo el mundo, fue consensuada entre la actriz y su familia, debido a los cuidados y tratamientos diarios que ella necesita. Sus hijos, Manuel y Francisco no la pueden atender como es debido y por eso se decidió que estaría mejor en una residencia.

La noticia recibió multitud de críticas contra Manuel. A pesar de que él ha explicado por activa y por pasiva los motivos de este ingreso, las redes sociales son muy crueles. Al mismo tiempo, el cambio de residencia, ha alargado el debate, poniendo a Manuel en el centro de la diana.

Por si fuera poco, todo el jaleo familiar de los Velasco ha coincidido con que Manuel estrena una nueva novela. Para algunos, se ha aprovechado de la polémica con su madre para hacer promoción de su libro. Él se ha mostrado muy dolido por el camino hacia donde ha derivado el tema en una entrevista en El Mundo.

Manuel Velasco ya no puede más

Manuel Velasco se ha mostrado cansado y agobiado de una cuestión privada y familiar que está en boca de todo el mundo. "Estoy agobiado con todo este tema. Yo creo que ya he dado todas las explicaciones y no puedo más".

Así de tajante se ha mostrado el hijo de Concha, el cual afirma que "Ahora está en un sitio maravilloso. El anterior también estaba muy bien, pero ahora tiene más privacidad".

Según Manuel, "lo que más me ha dolido es que digan que yo he aprovechado esto para hacer promoción del tema. He leído auténticas barbaridades".

El escritor se considera una persona perfeccionista, reservada y muy tímida por lo que lleva fatal estar en el centro de la polémica. Y aún más el linchamiento del que ha sido víctima en redes por el ingreso de Concha en la residencia.

"Estos últimos meses han sido duros para mí, con estos comentarios tan feos.

He aprendido que todo pasa, pero prepárate porque puede volver a pasar otra cosa esta misma tarde o dentro de un mes". Son palabras de Manuel en la citada entrevista.

A pesar de las opiniones externas, el hijo de Fernando Arribas está satisfecho del estado actual de Concha. "Mi madre se merece poder abrir la ventana en bata por la mañana sin el temor de que le vayan a hacer una foto. Se lo merece ella como persona y su familia también".

El cambio de residencia que propició Manuel

El cambio de residencia vino precisamente por las fotos que se hicieron de la ventana de la habitación de Concha. Se veían sus pertenencias, cosa que alarmó a la familia que vio como la actriz no disponía de suficiente privacidad en el centro de la ciudad. En la residencia actual, ubicada en Las Rozas, la 'chica ye ye' dispone de más espacio, más aire puro y jardines para pasear.

Manuel está plenamente convencido de la decisión que han tomado. "Mi madre necesita estar en un sitio donde esté supervisada por personal sanitario. Y de ahí no me voy a mover, digan lo que digan", concluye el joven.

Concha, que cumplirá 83 años en noviembre está volviendo a aprender a caminar, recibiendo visitas y mucho amor de todas las personas que la han conocido a lo largo de su vida. Sus hijos están permanentemente pendientes de ella y Concha ya ha aceptado que ahora tiene que disfrutar de la vida, tomárselo con calma y celebrar los triunfos que ha logrado.