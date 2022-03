Lucía Miranda, hija de Kiko Matamoros, detenida por la policía

Lucía Miranda Matamoros Flores, la hija más desconocida de Kiko Matamoros, habría protagonizado un incidente de tamaño colosal. Según la exclusiva publicada en el portal Vozpópuli, habría sido detenida tras agredir e insultar a un grupo de policías en Madrid. Los hechos se remontan al pasado fin de semana, cuando la joven salió a disfrutar del ocio nocturno de la capital.

Lucía Miranda Matamoros se reunió con una de sus amigas en un local situado en la conocida calle Ponzano de Madrid, una zona exclusiva y elitista. Siempre según el medio Vozpópuli, tuvieron una discusión con los responsables de seguridad de una discoteca y pensaron que lo mejor era avisar a las autoridades superiores. El conflicto no se resolvió como ellas querían y supuestamente insultaron y agredieron a varios policías.

Lucía Miranda , siguiendo la información aportada por Vozpópuli, fue bastante insolente con la Policía Nacional y sobrepasó todos los límites. En un primer momento pidió ayuda para “denunciar el mal trato que habían recibido” por parte de unos vigilantes. Pero cuando se dio cuenta de que no tenía razón supuestamente empezó a insultar y a gritar sin control.

La hija de Kiko estaba convencida de que tenía razón y pensaba que los policías debían detener a los vigilantes que le habían molestado. Cuando las autoridades le explicaron que no nadie había cometido ningún delito “la ira se apoderó de ella y de su amiga”. Siempre según los datos de Vozpópuli, ambas increparon a los agentes con insultos bastante ofensivos.

Lucía se dirigió a los policías para preguntarles: “¿Para eso os pago el sueldo?”. Este fue el principio del fin, pues después vinieron una gran cantidad de improperios que han sido castigados. La joven de 36 años fue detenida de forma inmediata y es posible que tenga que dar explicaciones en los próximos días.

Lucía Miranda habría perdido el control: “Les peguen un tiro”

Lucía Miranda Matamoros jamás había protagonizado ningún escándalo, de hecho no ha seguido los mismos pasos que sus hermanos Laura y Diego. Ella no quiere ser famosa, por eso nunca ha participado en ningún programa de televisión y lleva una vida tan tranquila. Ahora sabemos que todo es una tapadera y que realmente no es tan calmada como quiere dar a entender.

La hija del colaborador, según la información publicada, le faltó el respeto a la Policía Nacional porque no le daban la razón. Supuestamente se acercó a unos agentes y les dijo: “Ojalá tengáis una hija y una madre y les peguen un tiro”. Esta frase fue suficiente para ser arrestada, ella y la amiga con la que protagonizó este incidente tan impactante.

Kiko Matamoros lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha tenido que defenderse de escándalos muy severos. Pero siempre que habla de sus hijos se rompe porque son su punto débil, por eso todo el mundo piensa que está sufriendo. Muchos periodistas están comentando el incidente y él deberá dar explicaciones antes de que sea demasiado tarde.

Lucía Miranda traspasa los límites: “Os vais a enterar”

Lucía ha heredado el temperamento de su padre y no consiente que nadie le lleve la contraria, por eso advirtió a la Policía Nacional. “Os vais a enterar”, le dijo a los agentes mientras su amiga supuestamente agredió a uno de ellos. Este suceso fue suficiente para detenerlas y acusarlas de un presunto delito de desacato y atentado a agentes de autoridad.

El portal Vozpópuli asegura que las agresiones no terminaron ahí. De camino a la comisaría causaron “daños en el vehículo policial y también llegaron a escupir a los agentes”. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo termina la historia y para analizar las explicaciones de Kiko Matamoros.