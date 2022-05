Lolita Flores desvela el oscuro motivo que rompió el amor con Pablo Durán

Lolita Flores cuenta el verdadero motivo de su separación con Pablo Duran a Jesús Calleja en la isla de Madeira.

También habló sobre su primer marido, Guillermo Furiase, con quien tuvo a sus dos únicos hijos, pero se divorció en el 1995. Actualmente, mantienen una buena relación, sin ningún tipo de rencor.

Tras haber estado diez años sin estar con alguien, la cantante conoció a Pablo Duran mientras estaban grabando en el rodaje de Ana en el trópico. "Me contratan para hacer una obra de teatro y me traen a un cubano afincado en Los Ángeles para trabajar conmigo. Nos miramos y nos gustamos, eso si fue un flechazo", dijo la artista.

Sin embargo, en 2015, se anunció el divorcio de este matrimonio, pero ninguno de los dos quiso hablar sobre el tema. "A Pablo no lo he vuelto a ver", le comentó a Jesús.

La hija de Lola Flores confiesa sus intimidades más ocultadas

Durante este matrimonio, el conocido actor fue una pieza muy importante para la cantante, pues siempre ha estado presente en los momentos más difíciles con ella. Incluso, cuando Lolita fue diagnosticada de cáncer de útero en el 2009. "Mientras tuve cáncer, Pablo se portó conmigo maravillosamente, pero hubo terceras personas", confesó la hija de Lola Flores.

Tras escuchar 'terceras personas', Calleja no dudó en preguntar si hubo infidelidades en el matrimonio.

"No, no me fue infiel, pero terceras personas pueden destruir una pareja. Después de tener el cáncer de útero, cogí mucho miedo a hacer el amor. Él no supo quitarme ese miedo y, además, hubo satélites a mi alrededor...", contestó la cantante.

Así pues, la artista insinuó que hubo personas cercanas a ella que entorpecieron su relación amorosa y, con el tiempo, cada uno tomó distintos caminos.

El reportero aprovechó la situación para preguntarle si estaba abierta a encontrar el amor. "Sí, claro que me apetece, pero no necesito un amor apasionado que ande todo alborotado por volver. Necesito un compañero de vida para la recta final", concluyó la hermana de Rosario Flores, aclarando cómo quiere pasar el resto de su vida.

Jesús Calleja recibe una respuesta imprevisible

Del mismo modo, el periodista ha seguido con la entrevista de Lolita Flores disfrutando de las espectaculares vistas de la isla de Madeira. El reportero le ha preguntado sobre su ideología política, pero la cantante no se ha querido posicionar delante de las cámaras.

"Hay cosas de la derecha que me gustan y hay cosas de la izquierda que me encantan. Las etiquetas no me gustan, soy un ser humano que camino por la tierra y ya está", manifestaba la hija de Lola Flores. Con esta respuesta, se ha observado una pequeña inclinación hacia la izquierda.

El periodista siguió preguntándole sobre el día que la cantante declaró que no se consideraba feminista.

"Utilizo poco las redes sociales y en una entrevista dije que no era feminista. Soy una mujer que nunca le ha pedido dinero a nadie y que tiene un trabajo con el que se mantiene. No supieron hacerme la pregunta correcta o yo no supe explicarme", expuso Lolita para exculparse de lo que vivió en aquel momento.

"Creo que soy bastante feminista, no me preguntaron el tipo de feminista que soy. Quiero que las mujeres tengan el mismo salario, las mismas oportunidades, si quieren abortar… Cada uno que haga lo que quiera", concluyó la artista.