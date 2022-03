El día que Chenoa se enfadó con Lolita y casi termina su relación

Chenoa y Lolita Flores siempre han tenido muy buena relación. Desde que comenzaron a ser compañeras de trabajo como parte del jurado de Tu cara me suena, ambas nos han regalado divertidos momentos que quedarán para la historia.

Pero hubo una ocasión en la que su amistad estuvo a punto de romperse y todo a causa de un desafortunado comentario de la hija de La Faraona.

Esta discusión se remonta al año 2020. Cuando el planeta entero estaba en alerta por la pandemia de coronavirus, los tres jueces de este programa de Antena 3 acudieren al plató de El Hormiguero para promocionar su nueva temporada.

| Gtres

Como le pasó a mucha gente, Chenoa tuvo que aplazar sus planes de boda debido a la fuerte crisis sanitaria que se estaba viviendo en todo el mundo. "Me voy a casar cuando se pueda", aseguró la cantante.

Y fue precisamente un comentario sobre dicho enlace el que no le sentó muy bien la ex participante de la primera edición de Operación Triunfo.

Àngel Llàcer y Lolita Flores hicieron una broma sobre la edad de la prometida de Miguel Sánchez que provocó que la cara y la actitud de Chenoa cambiaran por completo.

Chenoa se enfada con sus compañeros de Tu cara me suena

Chenoa mantiene muy buena relación con sus compañeros Àngel Llàcer y Lolita Flores, y prueba de ello es que este director teatral le pidió, ese mismo día, ser el padrino de su boda con el médico.

A pesar del buen rollo que hay entre ellos, ambos consiguieron sacarla de sus casillas con un comentario acerca de su edad.

Mientras que Chenoa aseguraba que ella se iba a casar cuando las condiciones sanitarias se lo permitieran, el veterano de Tu cara me suena llamó "moza" a su amiga, algo que no le sentó nada bien.

| Antena 3

Tras escuchar este calificativo, Lolita Flores quiso salir de dudas. "Moza qué quiere decir, ¿qué no se ha casado nunca?", se preguntó la artista. "¡Ah! Te refieres a que es virgen... Chenoa no es virgen con la edad que tiene ya", dijo a continuación.

Visiblemente molesta por los comentarios de sus amigos, la mallorquina no se lo pensó dos veces a la hora de atacar a la hermana de Rosario Flores. "¿Qué edad tengo yo? La tuya que llevas mil años viviendo. Es que, de verdad... Ya vino a hablar ella, la Tutankamón".

Después de haber provocado él la pelea, Àngel Llàcer tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos entre estas dos artistas.

Lolita responde a las provocaciones de Chenoa

Después de recibir este zasca de su compañera, Lolita decidió responder a Chenoa. "He parido dos veces, ¿cómo quieres que sea virgen? Además, llevo viviendo 3.000 años", bromeó la actriz y cantante.

Pablo Motos intentó dejar este tema aparte y seguir con la entrevista, pero fue algo imposible. El presentador de El Hormiguero le preguntó a la hija de La Faraona por las veces que se había casado.

| Archivo

Cuando Lolita Flores respondió que solo habían sido dos, Chenoa aprovechó el momento para devolverle el golpe bajo a su compañera de profesión. "Dos en esta vida, pero en las otras no se sabe", apuntó con cierto resentimiento.

"¿Pero con cuántos hombres te has acostado?", le preguntó sin tapujos Llàcer. "Con muchos. Mira, desde la época de Tutankmón hasta ahora fíjate todos con los que me he acostado", respondió entre risas.

Por suerte, este hecho aislado no ha afectado en nada a su relación de amistad. A día de hoy, siguen siendo grandes amigas y prueba de ello es la complicidad que ambas siguen mostrando en todas y cada una de las entregas de Tu cara me suena.