Kiko Matamoros desvela el dineral que ha pagado para casarse con su novia

Kiko Matamoros y Marta López, su futura mujer, se han sentado en Viernes Deluxe para aclarar todas las duras que giran alrededor de su boda. El colaborador ha reconocido que en esta ocasión se va a casar por la iglesia porque es la primera vez que está realmente enamorado. Ya ha pasado por el altar en dos ocasiones, pero nunca ha tenido tanta ilusión como ahora.

Kiko Matamoros se ha mostrado reacio y en un primer momento se ha negado a hablar de dinero, pero después ha entrado en el juego. Ha desvelado el dineral que ha pagado, por el momento, para poder casarse con su novia. Tiene un presupuesto que supera los 100.000 euros y no han escatimado ni en un solo detalle porque quieren que sea el evento del año.

Kiko ha explicado que solamente el cubierto supera los 300 euros, una cantidad más que suculenta que ha generado todo tipo de debates. Él mismo ha explicado que parte de los gastos los sanarán con el dinero que les reporte la exclusiva. Ya hay una revista muy conocida que está interesada, no ha desvelado cuál, pero es posible que sea Lecturas, su publicación de cabecera.

Kiko ha bromeado con sus compañeros y ha dicho que ha invitado a Carmen Borrego para aumentar el valor de la exclusiva. El Polideluxe ha determinado que mentía y el tertuliano ha explicado que su boda no es un negocio, por eso no ha pensado en eso. Quiere que todo salga bien, de ahí que no haya pensado en el dinero que está pagando.

Matamoros se ha gastado un dineral porque desea que todo salga a la perfección, quiere cumplir el sueño de Marta López. Han elegido el mejor hotel de Madrid y han contratado los servicios del mejor cocinero del mercado. Es evidente que será la boda del año, por eso hay tantas empresas que quieren patrocinar el evento, algo que también les reportará beneficios.

Kiko Matamoros lo ha contado todo

Kiko ha demostrado que está más enamorado que nunca, por eso le da igual gastarse todos sus ahorros para poder casarse. Marta López también se ha mostrado muy cómoda en Viernes Deluxe y ha respondido a todas las preguntas de los colaboradores. De hecho ha explicado cómo fue su primera noche de amor con el ex de Makoke, ha dado todo tipo de detalles.

“Quedamos en el hotel en el que Kiko vivía, comimos en el restaurante y después nos subimos a su habitación. Yo me puse un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar, me lo imaginaba como un hombre fogoso y no me equivoqué”. La audiencia ha aplaudido la sinceridad de la modelo, quien ha hecho un esfuerzo porque es bastante reservada.

Matamoros ha explicado que está en su mejor momento y piensa que todo es gracias al apoyo de su prometida. Piensa que lo suyo con la influencer fue amor a primera vista y ella tiene la misma sensación. “Me parecía un hombre que tenía las ideas muy claras, me parecía un hombre culto e inteligente y también atractivo”, dice ella.

Kiko Matamoros vuelve a brillar en Viernes Deluxe

Kiko da lo mejor de él siempre que se sienta a dar alguna entrevista y en esta ocasión ha vuelto a conseguirlo. El público se ha rendido a sus pies porque ha hablado con el corazón en la mano. Ha contado que cuando empezó a salir con la modelo se reían de él y le insultaban llamándole “asaltacunas”.

“Yo a la gente le diría que se puede tener el mismo vigor a los 66 años que a los 40. Primero tienes que estar con alguien que te atraiga y dispare tu libido. Además hay tratamientos y maneras de mantenerse en forma”, ha explicado el ex de Makoke.