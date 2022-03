Kiko Jiménez y Sofía Suescun tienen problemas en la relación tras salir el engaño

Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega, se ha convertido en un tertuliano de primera categoría y trabaja en varios espacios de Telecinco. Pero sabe que su trayectoria no durará toda la vida, así que pensó que lo más acertado era crear una empresa fuera de la televisión. Lo hizo de la mano de Sofía Suescun, quien es su pareja y mano derecha desde hace varios años.

Kiko Jiménez y Sofía podrían tener problemas en su relación laboral después de la información que ha publicado el programa Socialité. Los colaboradores abrieron una tienda de ropa en internet llamada Blessy Wear en marzo de 2021. Todo iba bien hasta que el espacio de María Patiño le ha dado voz a un cliente que está descontento con el negocio de Jiménez.

Kiko se ha visto involucrado en un escándalo bastante polémico porque supuestamente Blessy Wear no funciona como debería. Uno de sus clientes, que no quiere desvelar su identidad, compró un pantalón valorado en 40 euros y asegura que no ha recibido el pedido. Lo ha reclamado y no obtiene respuesta, por eso se ha puesto en contacto con Telecinco.

Sofía Suescun no está atravesando un buen momento mediático porque supuestamente ha sido despedida por tomar ciertas decisiones. Según cuentan los expertos en crónica social, firmó un contrato con una agencia de representación que le pedía exclusividad. Desde entonces no ha vuelto a trabajar en ningún programa de Telecinco y la cadena no quiere contar con ella.

Kiko Jiménez ha invertido su patrimonio

Kiko lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y lo cierto es que disfruta de un talento indiscutible. Ha ganado bastante dinero gracias al negocio y ha decidido invertirlo en una formidable vivienda que ha comprado junto a su novia. Por eso es tan importante que su empresa de ropa no tenga ningún problema, pues necesitan seguir generando ingresos.

Jiménez, embriagado de emoción, anunció en sus redes sociales que había montado una tienda de ropa y todos pensaban que el proyecto funcionaría. Según los datos que maneja el medio Informalia, Blessy Wear aparece en el Registro Mercantil desde marzo de 2021. Es una empresa dedicada a la “distribución, exportación, representación y comercialización de complementos de caballero, señora y niño”.

Sofía Suescun tenía muchas esperanzas puestas en su tienda de ropa porque es una mujer emprendedora que no quiere depender de nada. Actualmente no está ganando dinero en televisión, pero sí lo hace a través de sus redes sociales. También es invitada a eventos importantes, pues se ha convertido en una influencer de primera categoría.

Kiko se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de Telecinco porque está protagonizando revuelos bastante sonados. El programa Socialité ha puesto en peligro la relación empresarial que este mantiene con Sofía Suescun. Acusan a la pareja de engañar a sus clientes, pero eso no es lo más grave.

Jiménez está en boca de todos porque su exnovia Gloria Camila Ortega le culpa de una supuesta anorexia que padeció. Él no consiente recibir determinadas acusaciones, así que ha contraatacado como mejor sabe: contando la verdad. Ha estado mucho tiempo al lado del torero José Ortega Cano y conoce a la perfección qué piensa la familia sobre Ana María Aldón.

“Se ha pensado que Ana María ha estado ahí por el interés, aunque ella siempre ha demostrado estar a la altura. Ahora acude eventos, cambia intelectualmente y cambia de look. Yo lo llamo envidia, les molesta que tenga cierta notoriedad”, desvela el polémico colaborador de Sálvame.