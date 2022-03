Antonio Tejado, el exyerno de Amador Mohedano que fue adicto, tiene nuevos problemas

Antonio Tejado, sobrino de la tonadillera María del Monte, fue uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. El problema es que tuvo que retirarse para luchar contra ciertas adicciones y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. Ha sido María Patiño quien ha puesto su nombre encima de la mesa al recordar que fue yerno de Amador Mohedano hace unos años.

Antonio Tejado, según informa el portal JALEOS, empezó su trayectoria profesional en Canal Sur detrás de las cámaras y lo cierto es que tuvo éxito. Pero se dio cuenta de que lo suyo era trabajar de cara al público y poco a poco fue conviviente en personaje del mundo rosa. Maneja mucha información de la familia Pantoja y también ha estado cerca del clan Mohedano, así que su vida es interesante.

| GTRES

Antonio tiene un hijo con Chayo Mohedano, la hija más mediática de Amador y Rosa Benito, de hecho tuvo muchos problemas con ella. María Patiño, presentadora del programa Socialité, ha recordado que la expareja vivió una ruptura bastante tormentosa. El público quiere saber qué ha sido del sobrino de María del Monte y un grupo de periodistas de JALEOS ha descubierto su paradero.

Antonio reconoció en 2019 que padecía ciertas adicciones y anunció que iba a retirarse para solucionar sus conflictos y empezar una nueva vida. “Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales”, explicó. “Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky, no recuerdo nada de lo que hice, pero me podía haber dado un infarto”.

Antonio Tejado confiesa la verdad: “Una botella diaria”

Antonio fue completamente sincero porque sabía que lo único que podía hacer para vencer a sus fantasmas era reconocer el problema. Según contó, llegó a consumir “hasta una botella de whisky diaria, para paliar el dolor del alma”. Afortunadamente estas adicciones son cosa del pasado, pero por desgracia tiene nuevos problemas tras los últimos acontecimientos.

Tejado mantuvo un romance bastante complicado con Chayo Mohedano y María Patiño ha recordado los graves episodios que vivieron. La periodista no entiende que Amador tenga relación con el ex de Rociíto por lo que supuestamente hizo con ella. El representante no habla con Antonio y María piensa que Flores debería seguir el mismo castigo.

Chayo ha superado los problemas que tuvo con el padre de su hijo y está viviendo una de las etapas más estables de su vida. Recientemente ha publicado un mensaje en sus redes sociales para dejar claro que quiere vivir lejos del conflicto. En su día era un personaje más de la crónica social, pero hace unos años decidió retirarse porque no se sintió bien tratada.

Antonio Tejado vuelve a estar en apuros

Antonio llevaba un tiempo desaparecido y ha regresado con más fuerza que nunca, pero no por un buen motivo. Los espectadores de Telecinco quieren saber qué pasó entre él y Chayo Mohedano, madre de su primer hijo. La cantante está dispuesta a contar la verdad porque no tiene nada que esconder, aunque tampoco quiere tener problemas con nadie.

Tejado se habrá quedado sorprendido al ver la nueva estrategia de Chayo: quiere explicar su versión y no consiente más mentiras. Define parte de su pasado mediático como “una situación destructiva y pública”, pero tampoco quiere entrar en detalles. No quiere tener nada que ver con La Fábrica de la Tele, productora de Telecinco, aunque tampoco tolera determinados rumores.

La hija de Amador Mohedano ha usado sus redes sociales para dejar claro que está viviendo una nueva etapa. Quiere centrarse en su carrera musical, pues ha llegado el momento de que el público disfrute de su talento. Antiguamente Amador era su representante, pero ahora es ella quien toma las decisiones importantes.