Karmele Marchante reaparece insultando tras destapar las posibles adicciones

Karmele Marchante, una de las periodistas más míticas de la prensa del corazón, lleva mucho tiempo en la sombra, pero ha dado un paso adelante. La que fue colaboradora de Sálvame ha reaparecido en sus redes sociales y ha lanzado un insulto que muchos saben a quién va dirigido. Algunos medios digitales piensan que el receptor de las palabras de la experta en corazón es David Valldeperas, su antiguo jefe de Telecinco.

Karmele Marchante terminó su vinculación laboral con Sálvame de un momento a otro porque sucedieron una serie de cosas que no le sentaron bien. De un momento a otro pasó de ser periodista a personaje de la crónica social y no se sentía cómoda en dicha postura. Nadie sabe lo que ocurrió en realidad, pero hay una cosa clara: la periodista no tiene un buen recuerdo del programa.

Karmele utilizó sus redes para cargar contra el equipo liderado por Jorge Javier Vázquez y explicó lo que no se ve detrás de las cámaras. Según desveló, algunos de sus antiguos compañeros tenían problemas con determinadas sustancias. Estaba molesta porque habían hablado de ella y les avisó que como siguieran por ese camino destaparía todo lo que sabe.

Karmele fue una de las colaboradoras más importantes de David Valldeperas, tuvo mucho protagonismo y maneja información jugosa. Pero ha pasado página, quiere estar apartada y no consienten que sus antiguos compañeros utilicen su nombre para seguir generando audiencia.

“Si me siguen nombrando escribo todo lo que viví: carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol y mentiras no informativas. Órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia, endogamias amorosas para colocar novios y peleas por la publicidad”.

Karmele Marchante ataca: “Cerdos”

Karmele es una mujer informada, ya no forma parte del mundo del corazón, pero eso no quiere decir que esté apartada de todo. Es consciente de los rumores que circulan sobre el futuro de Sálvame y sabe que es posible que el programa cierre sus puertas para siempre. Por eso todos piensan que el último mensaje que ha escrito en su cuenta de Twitter va dirigido al equipo liderado por Jorge Javier Vázquez.

Marchante ha declarado: “A todos los cerdos les llega su San Martín, solo hay que sentarse en la puerta de la casa para ver el desfile de reptiles”. Es importante dejar claro que no ha dado nombres exactos, pero todo el mundo piensa que sus palabras hacen alusión a Telecinco. Concretamente a su antiguo director David Valldeperas, quien fue su jefe durante una etapa complicada.

La periodista tiene un temperamento arrollador y no permite que nadie difunda rumores inciertos sobre ella, por eso está tan enfadada. Muchos colaboradores de Telecinco le provocaron, pero su reacción fue inmediata y las consecuencias también. Desde que destapó que presuntamente algunos tertulianos tenían relación con las “drogas” y el “alcohol” nadie ha vuelto a mencionarla.

Karmele Marchante, imparable: “Enano psicópata”

Karmele sufrió mucho trabajando al lado de Jorge Javier Vázquez porque nunca terminó de encajar entre sus compañeros. Es una periodista excelente y lleva muchos años siendo una estrella del corazón, pero no supo adaptarse a Sálvame. Por eso todo el mundo cree que ha llamado “cerdos” a sus antiguos compañeros y que no está apenada por el despido de David Valldeperas.

Marchante tiene una pésima relación con Jorge Javier, a pesar de que han trabajado juntos durante muchos años. “Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter.

La periodista fue una de las primeras colaboradoras veteranas que abandonó el programa vespertino de Telecinco. Todo hace pensar que tomó una decisión acertada, pues el resto del equipo hará lo mismo tarde o temprano. “Me largué, soy feliz, escribo de política y trabajo en la TV3”, declara explicando cómo es su vida lejos de las cámaras.