Carlota Corredera confiesa su sufrimiento tras revelar el secreto de su casa

Carlota Corredera es la presentadora con más personalidad de la televisión. Directa, transparente y firme en su estilo y en su fondo, no deja a nadie indiferente.

A pesar de presentar un show enloquecido como es Sálvame, Carlota defiende su papel como periodista y se implica también en causas variadas.

La situación en Ucrania nos tiene a todos con el corazón en un puño, sobre todo por las devastadoras consecuencias que está dejando la guerra.

Millones de refugiados que han tenido que huir a otros países en busca de asilo, vidas sesgadas por la tragedia y familias rotas. Así, muchos rostros conocidos de nuestro país han querido solidarizarse y mostrar su apoyo a la causa.

Carlota Corredera vive con tristeza la situación actual

Empezando por Carlota Corredera, que vive muy de cerca el conflicto, ya que tiene en su hogar a una persona que procede de Ucrania.

A raíz del caso de su gran amiga Rociíto, la presentadora no dudaba en hablar abiertamente sobre lo que significa para ella la familia.

| GTRES

"Le damos mucha importancia porque es una familia que sale mucho en la tele, pero, ¿cuántos familiares no se hablan?", se preguntaba.

"A tu familia no la eliges, tu familia te viene impuesta. Tú tienes una familia de sangre y una familia escogida. Que la familia de sangre encaje, es una fortuna muy grande", sostenía.

"Tú tienes que saber elegir con quién estar y con quién no. La gente tóxica y la gente que no te hace bien, que te resta y no te suma, hay que tenerla lejos".

| Mediaset

Además, Corredera reconocía estar muy sobrecogida con la guerra de Ucrania. "Tengo una persona muy cercana que es de Ucrania, que es la señora que trabaja en mi casa".

"Por suerte, ha podido traerse a su familia aquí. Es terrorífico todo lo que está pasando. Es imposible que no te impregne algo de tristeza todo lo que estamos viendo en la tele", lamentaba.

Además, la presentadora también quiso mostrar todo su apoyo a las mujeres "que están cruzando la frontera de Ucrania solas, pasando mucho miedo. Habiendo dejado a sus maridos, a sus padres y a sus hermanos en Ucrania. Por ellas también había que dar el callo".

Carlota Corredera, solidaria y empática

Desde la explosión del conflicto entre Rusia y Ucrania, son muchos los famosos que se han volcado con el dolor de nuestro vecino europeo.

Y muchos los han hecho solidarizándose a través de la moda y sus estilismos. Así es el caso de la reina Letizia, que aparecía luciendo una blusa al más puro estilo ucraniano durante la entrega de las Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña.

Mientras que Carlota Corredera optaba por vestir los colores de la bandera del país durante una de sus intervenciones en Sálvame.

"Es terrorífico todo lo que está pasando. Toda mi solidaridad para ellos y también para los compañeros que están allí jugándose la piel para contarnos lo que está sucediendo. Es un país europeo que está siendo masacrado".

| GTRES

"Todos estamos muy pendientes del desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania. Tengo una persona muy cercana que es de allí", explicaba emocionada.

"Una mujer que tiene allí a sus dos hijos, a sus cinco nietos, y está desesperada. Lo único que me decía ayer era 'no nos abandonéis, no abandonéis al pueblo ucraniano", pedía.

Por otro lado, el colaborador de Ya es mediodía Jorge Pérez hablaba en directo sobre el gran acto de solidaridad que él y su familia habían decidido hacer, acogiendo a una familia ucraniana en su hogar.

"Estamos muy contentos porque finalmente hemos conseguido que vengan. Se van a quedar por tiempo indefinido y a la espera de que venga más gente", anunciaba ante el asombro de sus compañeros.

| Instagram: @jorgeperezdiez

"Al principio era una cosa que íbamos a sufragar nosotros, pero la gente quiso colaborar y hemos conseguido hasta un remanente de 1.000 euros", explicaba.

Aunque constataba lo que se habían inflado los precios por un billete de avión "casi 3.000 euros por tres personas des Varsovia".

"Es una barbaridad, pero aun así hemos conseguido 1.000 euros más, y se va sumando más para llenarles la nevera".

"Lo íbamos a sufragar nosotros, pero nos pidieron que lo hiciéramos público para que todo el mundo pudiera colaborar. Estamos muy agradecidos de toda esa solidaridad", aseguraba.