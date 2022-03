Juan y Medio confiesa que sufre una enfermedad que solo afecta al 1% de la gente

Juan y Medio es de aquellos presentadores que nunca ha estado en primerísima línea televisiva, pero nunca ha dejado de trabajar.

Nacido en Almería en 1962 y residiendo en Sevilla, el andaluz lleva ya varios años trabajando en Canal Sur, donde presenta La Tarde, aquí y ahora. Ha tenido otros proyectos en paralelo en cadenas de ámbito nacional, aunque siempre ha preferido mantenerse en la televisión andaluza.

Menos presión, un buen sueldo y libertad para hacer el programa que quiere, sin estar todo el tiempo pendiente de las crueles audiencias.

Juan y Medio lleva más de 30 años de trayectoria profesional y durante este tiempo ha presentado programas de todo tipo. A él, siempre le han gustado los espacios de testimonios, en los que se puede dar voz a personas y colectivos muy diferentes.

▶️ Juan y Medio está enamorado y confiesa que se va a casar

Lo suyo no es ni la polémica, ni el sensacionalismo, por lo que ha huido de según que espectáculos del corazón y el famoseo.

La sección de su programa en la que personas mayores buscan pareja es uno de las más conocidas y las que más se asocian a Juan. Habitual de los programas de zapping, él se lo toma con mucho humor

El presentador es muy reservado para su vida privada. Poco se sabe de sus amores o de otros aspectos personales. No obstante, sí ha trascendido una afección que padece y que no es para nada habitual

Juan y Medio habla de su dolencia

Juan y Medio lo desveló hace ya un tiempo, aunque es bueno recordarlo para destacar la naturalidad que le da al tema. En una carta abierta, explicó que sufre vitíligo. Se trata de una afección rara de la piel por la que se pierde, de manera progresiva el color.

| Unsplash

Eso provoca unas manchas blancas que, en casos extremos, puede producirse por grandes zonas del cuerpo. Juan y Medio escribió una carta a la Asociación de Pacientes de Vitíligo en España, asegurando que padece la dolencia y animando a todas las personas que la padecen.

Para él, esta afección de la piel no ha supuesto nunca un quebradero de cabeza. "Nadie me ha rechazado jamas por mis manchas. Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás".

Además asegura que "mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto".

Es verdad que depende de si las manchas están en zonas del cuerpo que se llevan habitualmente destapadas puede ser algo llamativa. Pero no es ni dolorosa, ni tiene ningún tipo de complicación, más allá de cuidarse del sol y proteger un poco más las zonas afectadas.

El vitíligo afecta únicamente a un 1% de la población española.

| Cedida

El rey de las tardes en Andalucía

Juan y Medio está muy satisfecho de su trabajo. Además de entretener, asegura que su programa hace una función social, pues buena parte del público es de avanzada edad y vive en soledad.

El espacio televisivo que él dirige hace mucha y buena compañía a miles de personas en Andalucía, por lo que Juan ha rechazado muchas otras ofertas por seguir en el programa.

En declaraciones a El Confidencial, ha asegurado que "no tengo hijos, tengo mi hipoteca pagada, el coche es mío, por eso hago lo que me llena más".

Afirma recibir ofertas cada temporada, que amablemente declina. "Me parece tan hermoso poder ayudar a las personas mayores y poder reírme cada tarde en mi tierra...".