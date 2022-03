Eva Ruiz, la pareja de Juan y Medio que se enfrenta a un problema económico serio

Eva Ruiz, pareja profesional de Juan y Medio en el programa La tarde aquí y ahora, lleva 12 años siendo la estrella de Canal Sur. La comunicadora ha trabajado como modelo y como profesora de danza, pero lo que realmente le gusta es estar delante de las cámaras. En los últimos tiempos ha alcanzado una gran popularidad, incluso está al frente de un proyecto propio que debe resolver un asunto impotente.

Eva Ruiz es la presentadora titular de Es tu noche, un programa que pertenece Canal Sur y que no tiene tanto presupuesto como otros. Antes del estreno de la segunda temporada Eva concedió una entrevista para explicar el reto económico al que debía enfrentarse. Lo ha superado con creces gracias a su talento, pues es una comunicadora de primer orden y conecta bien con el público.

| gtres

Juan y Medio le ha enseñado lo que sabe, él es un maestro del mundo del espectáculo, aunque jamás pensó que iba a trabajar en televisión. Tal y como explicó en una entrevista en el programa Mi casa es la tuya fue agente de seguridad el famoso grupo musical Hombres G. Sin embargo, la vida le llevó por derroteros diferentes y actualmente es el rostro más amable de la pequeña pantalla.

| Cedida

Eva piensa que el éxito de Es tu noche no está relacionado con ella, piensa que todo es gracias a la producción del formato. “Es un programa con el que cualquiera se siente identificado porque lo protagonizan personas anónimas. Pese a que han tenido que hacer frente a numerosas adversidades, siempre han intentado mejorar sus circunstancias con una sonrisa”.

Eva Ruiz y su relación con Juan y Medio

Eva es una amante de los medios de comunicación y está agradecida porque su compañero Juan le ha enseñado grandes lecciones. Gracias a él ha conseguido que los programas que presenta ella sola sean un éxito rotundo. Sin embargo, Ruiz es bastante modesta y piensa que sus méritos profesionales únicamente son responsabilidad del equipo que le rodea.

La líder de Es tu noche explicó que lo más complicado es satisfacer los deseos de todos los espectadores. El espacio televisivo pertenece a Canal Sur, una cadena pública, y no cuenta con tantas posibilidades como la competencia. Esto ha supuesto un reto que todos han sabido solventar con una gran maestría y los expertos no han hecho más que aplaudir al formato.

| gtres

“Este programa se ha propuesto muy en serio cumplir los sueños de los andaluces. Es difícil porque al ser una cadena pública no contamos con los presupuestazos de las privadas. Que una pública apueste por este tipo de formato es encomiable y nuestras armas son la cercanía a los andaluces”, deslizó Ruiz en 2021.

Eva Ruiz se sincera: “Mucha Pena”

Eva lleva mucho tiempo trabajando al lado de Juan y Medio y el presentador conoce a la perfección cómo es su compañera en la intimidad. Pero la antigua modelo es una gran desconocida para el público, por eso sus declaraciones son tan comentadas. Hace unos meses concedió una entrevista en la que explicó que la pandemia del coronavirus había sido dura para ella.

▶️ Juan y Medio habla tras rechazar a Lolita Flores y cuenta la verdad

Es tu noche, el programa que ha consolidado su reinado en Canal Sur, también sufrió ciertos cambios después del coronavirus. “Yo lo he llevado con mucha pena porque soy una persona muy de piel, de empatizar con la gente y de darles mi cariño. Ahora si alguien me cuenta su historia y llora no les puedo abrazar ni mostrarles mi apoyo físicamente”.

Ruiz tiene dos hijos, pero ya son mayores y se puede permitir el lujo de centrarse en su trayectoria televisiva. “Ahora Canal Sur es mi casa y mi vida gira en torno a mi profesión. En esta cadena me siento querida y soy consciente de la suerte que tengo de estar donde estoy”, deslizó la comunicadora hace unos meses.