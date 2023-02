Juan del Val da una última hora que deja sin palabras a su familia

Juan del Val ha dado una noticia inesperada a sus seguidores sobre una nueva experiencia profesional, la cual lo ha convertido en uno de los protagonistas del pasado fin de semana. Y es que el colaborador de El Hormiguero y marido de Nuria Roca siempre está dispuesto a afrontar nuevos retos, y algunos llaman poderosamente la atención del gran público.

Y así lo ha hecho en el Teatro La Latina debutando por primera vez sobre las tablas del teatro madrileño, actuando como si fuera un actor de carrera.

Y es que Miguel Lago, cómico y colaborador de El Hormiguero, le puso sobre la mesa un reto por delante. Una prueba de fuego que era protagonizar durante una noche la obra Las defectos en la que tenía que ser caracterizado y actuar como todo una ‘drag queen’.

Juan del Val debuta como ‘drag queen’ y su familia no da crédito

El marido de Nuria Roca le dio el sí al humorista y poco a poco desveló cuál iba a ser esa transformación del escritor a una drag ‘estilo Conchita Wurst’.

“Me divertí y se me hizo corto, ese es mi resumen de lo de anoche. Acercarme este mundo ha sido una experiencia maravillosa”, afirmaba poco después de su tan inesperada actuación.

“Lo he hecho con todo el respeto del mundo y toda la poca vergüenza posible”. Así lo aseguraba en el post que publicó después de subirse al escenario del Teatro La Latina ante cientos de espectadores.

Nuria Roca y Pilar Rubio fueron algunas de las compañeras de programa de Juan que compartieron y dieron su visto bueno a esta nueva faceta profesional del escritor.

El colaborador de Antena 3 deja sin habla a su familia

“Muy top”, le espetaba en su post la mujer de Sergio Ramos. Y otra famosa que sigue las publicaciones del escritor, como Elena Furiase, también reaccionó al tan comentado post. “¡Maravilla!”, exclamaba la hija de Lolita Flores.

Lo cierto es que La Latina se llenó de gente que esperaba ansiosa ver a Juan del Val en un lugar inédito. Y lo cierto es que la actuación del escritor no defraudó en absoluto.

Esta obra, que estará en cartel durante las próximas semanas en el céntrico teatro madrileño, seguirá su camino junto a los protagonistas de la misma. Estamos hablando de Pupi Poisson, Estrella Extravaganza y Carles Cuevas, que también le dieron la enhorabuena a Del Val tras dar lo mejor de sí en el escenario.

La artista Pupi Poisson compartió una instantánea junto al elenco de intérpretes y en la que estaba la mujer de Del Val, Nuria Roca.

Pablo Motos tampoco es ajeno a su nueva faceta

“Ayer en Las defectos nos acompañó Juan del Val, se estrenó como ‘drag queen’ y nos dejó boquiabiertas. Tampoco faltó Nuria Roca y 560 personas disfrutaron de este show que nació de las casualidades. Gracias”, decía en sus redes sociales.

Otro de los que reaccionaron inmediatamente a esta nueva faceta profesional de Juan del Val fue su compañero y amigo, Pablo Motos.

El presentador de El Hormiguero y jefe de Del Val desde hace unos años, aseguró tras ver el despliegue artístico del escritor, que “lo primero es que te descojonas. Pero no es parodia, es que Juan está artista”, alababa el valenciano al recién estrenado actor de teatro.

“Realmente es ‘drag queen’, y se ha currado una coreografía de la leche, saca sin pudor su lado femenino. Muy, muy femenino y a mí me ha encantado. Me gusta mucho que ‘rompa’ su personaje, y me gusta mucho ver a un hombre libre disfrutando”, puso de manifiesto tras ver las evoluciones de su colaborador.