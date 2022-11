Juan del Val rechazó a Marta Sánchez y se quedó sin lo que más desea

Juan del Val es sin duda el hombre del momento y eso que el periodista ya contaba con el respeto del público con su éxito como escritor. Pero ahora la televisión le ha dado una popularidad que nunca antes había experimentado. Cada fin de semana en el programa La Roca, tanto él como su mujer, Nuria Roca, consiguen cautivar al público.

En el último programa, Marta Sánchez fue una de las invitadas. La artista compartió un curioso encuentro con Juan del Val que dejó muy sorprendido al público.

La artista siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. Y es que la relación entre la cantante de Soy Yo y el escritor viene de lejos.

El día que Juan del Val rechazó a Marta Sánchez

Juan del Val parece haber encontrado su hueco en televisión a la perfección. El escritor es uno de los rostros más reconocibles de Atresmedia. No solo triunfa cada fin de semana en La Roca, programa que presenta su mujer, Nuria Roca, sino también colabora en El Hormiguero.

En La Roca se tratan temas de todo tipo y acuden personajes muy populares del mundillo del famoseo. Marta Sánchez fue una de las invitadas que dejó a todos boquiabiertos al contar un episodio que le sucedió en un avión con Juan del Val.

Juan del Val no dudó en entrar al juego de la cantante y el mismo se animó también a contar la anécdota:

"Vamos a contar lo que sucedió en un vuelo porque Marta coge muchos vuelos a Canarias porque tiene el amor en Canarias y en un vuelo coincidimos”, dijo Juan del Val.

Al parecer la cantante era una gran lectora de del Val, y su último libro Delparaíso, le había fascinando. Así que aprovechó que compartían vuelvo para acercarse a él y hacerle una sorprendente proposición.

"Yo te miraba y pensaba en el libro Delparaíso, que me parecía muy chulo”, confesaba la cantante.

Así que Sánchez se armó de valentía para pedirle que le compusiera una canción:

¿Tú no me harías una letra para una canción?”, le espetó al escritor.

Sin embargo, Marta no sabía que su proposición no iba a prosperar demasiado, ya que Juan del Val tenía clara su posición. El marido de Nuria Roca no se vio capacitado para escribirle una canción a la cantante, aunque reconoció que fue todo un elogio para él:

"Para mí es un honor, tú me mandaste la melodía y te dije que mis conocimientos en música son lamentables. Yo no me vi capaz de hacerte una letra a tu altura. Por eso te dije que no”, revelaba Juan del Val.

Aunque Marta se lo tomó bien, si reconoció que fue todo un chasco para ella, ya que lo admiraba mucho. Y entre risas, Marta le reprochó que le dijera que no

“Bueno, tú fuiste muy claro, me dijiste que no tenías tiempo”, reveló Sánchez.

Juan del Val y Nuria Roca, las nuevas estrellas de La Sexta

Lo cierto es que tanto Nuria como Juan se han convertido en los reyes indiscutibles de la sobremesa de los domingos. La audiencia ha respondido muy bien al programa, y desde luego ellos saben muy bien como manejarse delante de una cámara.

El matrimonio no tiene ningún problema en abrirse en televisión y contar aspectos de su vida privada. Sin ir más lejos, este domingo recordaron cómo fue el día de su boda:

"Yo el día de mi boda me tomé algún que otro combinado, nos fuimos los últimos de la boda", recordaba Juan del Val.

Del Val incluso recordó cómo el día posterior a su boda vio que era portada de dos periódicos:

"Cuando me vi en portada pensé: 'Me he casado con una persona muy importante, dije yo'", bromeaba el escritor.

