José Antonio Avilés, el tertuliano acusado de estafa, recibe un golpe inesperado

José Antonio Avilés se convirtió en el rostro más popular de Telecinco después de participar en Supervivientes 2020. Era conocido por su trabajo en el programa Viva la Vida y disfrutaba de una buena conexión con el público, pero su trayectoria cambió. Mientras estaba en Honduras salieron a la luz todos sus secretos y hubo quien le acusó de ser un mentiroso y un estafador emocional.

José Antonio Avilés, según contaron en su momento, debía dinero a mucha gente y se inventaba muertes cercanas para eludir la deuda. La situación se descontroló y él no tuvo más remedio que dar la cara y explicar las sombras de su pasado. Lo primero que hizo fue dejar claro que no era periodista, que se lo había inventado para trabajar en televisión.

| GTRES

José Antonio pensaba que sus conflictos eran cosa del pasado, pero se equivocaba y recientemente ha vuelto a sufrir en Viva la Vida. Haciendo gala del humor que le caracteriza, ha intentado coquetear con uno de sus compañeros del programa y este le ha rechazado. Estamos hablando de Sergio Silva, uno de los redactores más famosos de la presentadora Emma García.

José Antonio ha coincidido con Sergio en el plató porque el periodista tenía que comunicar una información importante. Había descubierto que Sara Carbonero podría estar enamorada de un compositor madrileño y necesitaba compartir la noticia con los espectadores. Tenía unas imágenes en las que había “algo más que diversión” entre Sara y su acompañante.

Avilés ha sorprendido a Sergio Silva al decirle: “Pues vamos a divertirnos mientras tú y yo”. El redactor no ha entrado en su juego y le ha frenado en seco: “No, yo tengo mucho trabajo”. Este inesperado golpe ha provocado las risas del equipo de Viva la Vida.

José Antonio Avilés lo acepta: “Me han dado calabazas”

José Antonio se ha dado cuenta de que sus compañeros se estaban burlando de lo sucedido y ha decidido tomarse la situación con humor. Alejandra Rubio, una de las colaboradoras de Viva la Vida, le ha advertido en privado de las intenciones de Sergio. El cordobés ha descubierto que no tenía nada que hacer con el redactor y ha pensado que lo mejor era tomárselo con humor.

| Telecinco

Avilés ha confesado que ha hablado con la hija de Terelu Campos en publicidad y que esta le ha advertido de su nuevo fracaso amoroso. “Alejandra me ha dicho que me han dado calabazas y pues sí, es verdad”, ha declarado con una sonrisa. Emma García, presentadora del programa, se ha apiadado de la situación y ha intentado consolarle.

El colaborador cuenta con el apoyo de Emma, quien también piensa que Sergio Silva le ha rechazado en pleno directo. “Pues si, cariño, pero has estado muy gracioso”, le ha dicho al antiguo participante de Supervivientes. Este concurso le convirtió en una estrella, pero también le generó muchos problemas porque sus sombras salieron a la luz.

José Antonio Avilés fue acusado estafa

José Antonio estuvo un tiempo fuera de España mientras concursaba en Supervivientes 2020 y sus enemigos aprovecharon la oportunidad. Le acusaron de haber estafado a mucha gente y de tener una gran cantidad de deudas, algo que él no tardó en explicar. “Debo dinero, pero no he estafado”, deslizó en un programa especial que Telecinco preparó para él.

▶️ ¡QUE DINERAL! Los sueldazos de algunos colaboradores de Viva la Vida

Avilés prometió que iba a cambiar de vida, pues su único interés es centrarse en su trayectoria profesional. Ha dejado claro que las acusaciones que recibió no son ciertas, pero sus explicaciones no son suficiente para algunos de sus compañeros. El redactor Sergio Silva prefiere mantener las distancias, por eso le ha rechazado delante de la audiencia.