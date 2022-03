Nuria Marín anuncia novedades sobre su boda con Juanlu, el hombre que tiene miedo

Nuria Marín, presentadora del programa Socialité, es una de las periodistas más respetadas de Telecinco y sabe qué límites no debe cruzar. Respeta que su novio Juanlu de Paolis no quiere convertirse en un rostro televisivo, por eso le mantiene al margen del mundo del corazón. Él también trabaja en la pequeña pantalla, pero lo hace detrás de las cámaras porque no se siente cómodo siendo famoso.

Nuria Marín ha aprovechado que está sustituyendo a María Patiño en Socialité y ha dado una información realmente impactante. La experta en corazón debía comentar los estilismos de una alfombra roja a la que han asistido multitud de rostros conocidos. Nuria es una gran amante de la moda y puede opinar sobre los estilismos de los famosos porque disfruta de una formación excelente.

| Canva

La presentadora piensa que ir vestido de color blanco en determinados eventos es un atrevimiento acertado. Según ella esta tendencia recibe el nombre de “moda nupcial” y cada vez tiene más peso entre las integrantes de la crónica social española. “Yo me casaré nunca, tengo más posibilidades de ir a una alfombra roja que de casarme”, ha comentado sin ningún pudor.

Nuria está convencida de que su relación es perfecta y, según ha contado en alguna ocasión, tiene miedo de dar un paso en falso. “Llevo tanto tiempo con mi novio y me va tan bien que me da miedo casarme y estropearlo. Se nos ha pasado el momento, pero si algún día tenemos hijos lo haremos para arreglar papeles”, explicó en la revista Semana.

Nuria Marín esconde a Juanlu de Paolis

Nuria sabe que su pareja Juanlu tiene cierto temor y que no se siente cómodo siendo protagonista de los programas de Telecinco. Este miedo ha hecho que la presentadora esconda su existencia, a pesar de que habla de él con total naturalidad. Recientemente ha hablado sobre su futura boda y los espectadores se han dado cuenta de que ha cambiado de opinión.

| Cedida

Marín estaba dispuesta a casarse en el caso de que tuviera hijos para legalizar la situación, pero en la actualidad piensa diferente. Asegura que es más probable que desfile por “una alfombra roja” que pase por el altar para darse el tradicional “sí, quiero”. La comunicadora sabe que disfruta de una relación estable y no necesita cumplir con las normas establecidas por la sociedad.

Juanlu, siguiendo una investigación realizada por el portal JALEOS, es un hombre importante que trabaja detrás de las cámaras. Ha escrito guiones para proyectos que han tenido una gran relevancia en la pequeña pantalla y también ha probado suerte en la literatura. Su talento no conoce fronteras y ha triunfado en cada misión que se ha propuesto.

Nuria Marín defiende a su novio y explica cómo es

Nuria quiere dejar claro que Juanlu de Paolis es amable y que jamás se ha metido en su profesión, a pesar de no compartirla. “A mí me encanta ver lo que a él le gusta que son sobre todo los informativos, pero respeta mucho la prensa del corazón. Vemos un rato el Deluxe y otro La Sexta Noche”, explicó en la revista Semana.

Marín ha puesto sobre la mesa un debate que podría incomodar a su novio, pero lo ha hecho sin mala intención. Simplemente ha dejado claro que no tiene intención de pasar por el altar, pues considera que su noviazgo está bien así. Juanlu está encantado con la presentadora, entiende que es un personaje público y que en ocasiones su nombre salga a la luz.

La sustituta de María Patiño no esconde a su pareja, de hecho ha hablado de él en más de una ocasión sin cruzar los límites. “Tengo novio desde hace mogollón de tiempo, nos conocimos en la facultad hace dos millones de años”, declaró.