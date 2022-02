Jorge Sanz, el actor que escondió a su hija mientras enamoraba a Belén Esteban

Jorge Sanz fue bautizado como “el eterno niño del cine español”, pero lo cierto es que ha tomado decisiones poco agradables. Su relación con la prensa del corazón ha sido bastante fría, pues siempre ha sido muy reacio a compartir su vida con los espectadores. Quiere que se hable solamente de su talento, pero en los últimos meses ha cambiado de opinión por un motivo importante.

Jorge Sanz, tal y como ha contado en algunos programas de Mediaset, ha atravesado una situación económica bastante delicada. Sus antiguos compañeros le prestaron dinero y pudo solucionar sus problemas, pero él no quiere depender de nadie. Actualmente no encuentra ningún trabajo llamativo como actor, así que no ha tenido más remedio que recurrir a la prensa rosa.

| GTRES

Jorge lleva mucho tiempo trabajando, es uno de los grandes artistas del país y tiene muchas historias que contar, por eso es un rostro cotizado. El público le quiere y los periodistas le respetan, pues saben que esconde secretos que darían mucho de qué hablar. Por ejemplo, en una ocasión confesó que se enamoró de Belén Esteban durante una fiesta nocturna.

Jorge se ha sentado en el plató de Viernes Deluxe y ha sacado a la luz uno de los episodios más traumáticos de su vida. Fue padre con 19 años y tardó mucho tiempo en reconocer a su hija, pues no se sentía preparado para dar un paso tan importante. Ha narrado este episodio con todo lujo de detalles y los espectadores de Telecinco no han podido evitar emocionarse.

El actor cambió de opinión cuando la joven, llamada Marta, cumplió 18 años, pues en ese momento se dio cuenta de que tenían que hablar. En ningún momento le hizo reproches ni preguntas incómodas, simplemente se limitó a quererle y eso es lo que le llena de orgullo. Por ese motivo ha querido rendirle un pequeño homenaje en televisión, pues nunca había hablado de este tema.

Jorge Sanz asume su error: “Me arrepentí mucho”

Jorge ha explicado cómo fue su noviazgo con la madre de Marta para que los espectadores entiendan el motivo por el que se asustó tanto. “Tuve una relación con ella muy bonita, pero breve y me enteré después que se había quedado embarazada. Me arrepentí mucho porque no reaccioné inmediatamente y tardé en coger las riendas”, empieza diciendo visiblemente emocionado.

Belén Esteban siempre ha asegurado que admiraba mucho al actor y se ha quedado sin aliento cuando ha descubierto este episodio. Sanz quiere quitarse el lastre de encima, por eso lo ha compartido con el público pensando que así el drama sería menor. Ha dejado claro que actualmente mantiene una relación fantástica con su primogénita, pues ella jamás le ha guardado rencor.

El artista siempre fue consciente de que tenía una hija, a pesar de que no la reconociera en un primer momento. “No hay un día que no me arrepintiera y estaba deseando que llegara el día que cumpliera 18 porque tenía un agujero enorme. Quería respetar su vida familiar”, explica en Viernes Deluxe para que el público entienda el motivo por el que tardó en hablar con la joven.

Jorge Sanz tiene una nieta: “Un poco de vértigo”

Jorge asegura que su relación con Marta es estupenda, ella tiene ahora una niña y él está encantado con su faceta de abuelo. “Me da un poco de vértigo, pero sobre todo ser abuelo me ha dado serenidad y siento que se ha cerrado el ciclo, una etapa. Ahora tiene sentido es una cosa un poco espiritual porque siento que todo lo que he hecho ha merecido la pena”, desliza.

Belén Esteban, al igual que el resto de espectadores, desconocía esta historia porque ha estado muchos años en la sombra. Sanz siempre ha sido discreto y se ha negado a hablar de su vida privada, pues solo quería brillar por su trayectoria. Ahora se ha consolidado como personaje del corazón y ya puede presumir de tener otro mérito en su carrera mediática.