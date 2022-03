Jordi González, en apuros al saber que su exnovio ha confesado el motivo de la ruptura

Jordi González lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y se ha convertido en un rostro imprescindible.

Ha presentado los programas más importantes del momento y durante unos años estuvo sometido a mucha presión. Por eso ha decidido tomarse un descanso, así que no conducirá los debates de la nueva edición de Supervivientes, uno de sus espacios más míticos.

Jordi González ha logrado algo que muchos de sus compañeros llevan tiempo intentando conseguir: que la prensa respete su vida privada.

Ha rechazado ofertas suculentas por hablar de ciertos temas, pues no tiene intención de llamar la atención del público. Su objetivo es que los medios se hagan eco de sus méritos profesionales, así que prefiere no alimentar determinados escándalos.

| GTRES

Jordi, según informa el diario La Razón, ha decidido ampliar la familia adoptando a una perra llamada Antonia. Actualmente no tiene pareja sentimental, al menos eso es lo que aseguró en una de sus últimas intervenciones públicas.

Lo que no podía imaginar es que su exnovio Enric Escudé, quien también se dedica a la televisión, rompería su silencio para hablar de cómo fue la ruptura.

Jordi no tiene nada que ocultar y en ningún momento ha hecho nada cuestionable, pero no quiere que se hable sobre su vida privada. El periódico La Razón ha recordado que durante unos años fue novio de Enric, un comunicador que ahora se dedica a las redes sociales.

En uno de sus vídeos contó detalles bastante comprometidos que González quería mantener ocultos.

Jordi González y su relación con Enric: “Me quedo con lo bueno”

Jordi es un hombre bastante discreto que conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del espectáculo. Es consciente de que lo más acertado es no pronunciarse sobre determinados temas, a pesar de que jamás ha escondido nada.

Ha descubierto su expareja Enric ha reaparecido en las redes y ha dado unas declaraciones impactantes, pero no ha hecho nada por evitarlo.

González, según ha salido publicado, estuvo saliendo con Enric Escudé un tiempo, pero el noviazgo terminó de forma abrupta. “No me hablo con él porque me dijo que saliera de su vida y yo se lo he respetado, así de claro. Pero yo le deseo que vaya muy bien, que sea muy feliz y que todo le vaya muy bien”, declara Enric en sus redes sociales.

El presentador de Telecinco puede estar tranquilo, pues su exnovio no tiene intención de entrar en detalles escabrosos. Sin embargo, su presencia le habría incomodado porque él no se siente a gusto sabiendo que la prensa está hablando de su vida privada. “No me quedo con lo negativo, me quedo con lo bueno”, explica el creador de contenidos.

Jordi González quiso romper el noviazgo

Jordi y Enric se conocieron en televisión y el romance no trascendió, pero actualmente es un secreto a voces gracias al diario La Razón. El ex del comunicador ha explicado que fue González el que tomó la decisión, habló con él y rompieron de un momento a otro.

Por aquel entonces Escudé trabajaba en el famoso programa Megatrix y sus jefes notaron las consecuencias.

| GTRES

“Cuando me dejó Jordi me quedé en shock y no podía parar de llorar, ese día grababa Megatrix y llegué destrozado. La directora me preguntó qué me pasaba y hasta ese día yo no les había hablado de mi sexualidad y ese día se enteraron. Hubo un antes y un después”, explicó Escudé el pasado mes de febrero en sus redes sociales.

El motivo de la ruptura fue una conversación que inició González, quien no estaba a gusto en la relación y quería cortar.

El presentador está en boca de todos, pero hay que dejar claro que él no es el responsable del mal de nadie. En la actualidad, según el portal digital El Nacional, está soltero.