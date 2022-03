Joaquín Prat habla del noviazgo secreto y paraliza a Yolanda Bravo, madre de su hijo

Joaquín Prat, voz cantante de El programa de Ana Rosa, está en boca de todos porque una revista muy conocida ha descubierto su secreto.

Mantiene un romance con una mujer desconocida que pretende seguir en el anonimato y no convertirse en un personaje popular. Yolanda Bravo, expareja y madre del hijo de Joaquín, está sorprendida por todo lo que está sucediendo.

Yolanda Bravo trabaja como psicóloga y en ningún momento ha querido llamar la atención, de hecho no ha participado de la vida pública.

Las únicas imágenes que hay de ella pertenecen a eventos a los que ha asistido acompañando al periodista de Telecinco. Siempre ha admirado a Joaquín, pues el líder de El programa de Ana Rosa tiene una trayectoria plagada de éxitos profesionales.

Joaquín Prat ha descubierto uno de los grandes secretos de la prensa del corazón: Rocío Flores continúa su relación con Manuel Bedmar. Este noviazgo ha estado en boca de todos porque supuestamente la pareja ha atravesado una crisis sentimental que había terminado en tragedia.

El periodista ha conseguido que la hija de Antonio David Flores sea sincera y que cuente toda la verdad.

Joaquín le ha preguntado a Rocío por su reciente enfrentamiento con Ana María Aldón y la joven ha desvelado un dato bastante valioso. La diseñadora le ha recriminado que opine sobre su matrimonio con José Ortega Cano y ella, sin darse cuenta, ha confesado algo importante.

“Lo único que te puedo decir es que mi pareja no es un personaje público porque así lo ha decidido él. Ni trabaja en televisión, ni él habla en televisión de su relación. Yo sí trabajo, pero no he hablado de mi relación”, desliza Rocío Flores confirmando que sigue con Manuel.

Joaquín Prat enorgullece a Yolanda Bravo

Joaquín ha demostrado que es un periodista de primera categoría, mérito del que todos sus seres queridos se sienten orgullosos. Recientemente ha descubierto que Rocío Flores y Manuel siguen juntos, aunque quieren llevar el noviazgo en secreto. Es justo lo que le sucede a él con su nueva pareja, una mujer que ha sido portada de la revista ¡Hola!

Yolanda, madre del hijo de Prat, se ha convertido en uno de los rostros más buscados de la crónica social. Pero Prat está tranquilo porque sabe que en ningún momento romperá su silencio, de hecho él ya ha contado todo lo que quería. Prat ha hablado con Informalia y ha recordado que él no se pronuncia sobre ningún tema relacionado con su vida privada.

Rocío Flores quiere seguir la misma estrategia que el líder de El programa de Ana Rosa y también pretende proteger a su novio Manuel. Por eso está molesta con Ana María, pues la diseñadora ha situado al joven en el punto de mira y él no se lo merece.

“Yo no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de tu matrimonio lo único que hice fue resaltar la figura de José, que es lo que yo he vivido. Yo nunca he hablado de tu matrimonio”, le ha dicho Rocío a Ana María para intentar zanjar la polémica.

Joaquín Prat descubre la verdad: “Es mi pareja”

Joaquín, gracias a la habilidad que le caracteriza, ha descubierto que Rocío Flores sigue enamorada de Manuel Bedmar.

“Es mi pareja”, ha confesado la joven después de las preguntas incisivas que le ha hecho el periodista. Es uno de los pocos profesionales que está capacitado para tratar a Rocío, pues la colaboradora tiene un temperamento bastante fuerte.

Prat mantiene una buena relación con sus tertulianos porque sabe que lo mejor para el funcionamiento del programa es formar equipo.

Se ha convertido en el profesional más cotizado de la cadena, de hecho es uno de los pocos que presenta dos espacios de forma casi simultánea.