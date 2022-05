Jaime Peñafiel desvela su error mayúsculo con su hija fallecida

Jaime Peñafiel es uno de los periodistas más populares de España. Experto en temas vinculados a la Casa Real, está a las puertas de cumplir 90 años.

Toda una vida en la que ha informado de las aventuras y desventuras de la monarquía española, convirtiéndose en el azote de los actuales reyes, especialmente de Letizia. Peñafiel siempre se ha declarado "juancarlista" y es uno de los firmes defensores del emérito ahora que ha regresado a España.

Sin tapujos, ni pelos en la lengua, asegura que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Eso, a pesar de que acaba de revelar importantes datos sobre como se fraguó la marcha de Juan Carlos de España.

Peñafiel es un rostro muy conocido en España, pero muy pocos conocen la tragedia personal que ha marcado su vida.

Jaime Peñafiel y la muerte que le ha impedido ser feliz

Jaime Peñafiel ha hablado en varias ocasiones de la muerte que marcó su vida, la de su hija Isabel a la edad de 21 años. Falleció el 20 de junio de 1995, víctima de las drogas.

Según ha relatado con dolor el mismo Peñafiel, su única hija nació de su primer matrimonio. La pareja se divorció poco tiempo después y él se casó años después con Carmen Alonso, su actual esposa y compañera de vida.

| GTRES

La hija de Jaime estudió periodismo como su padre. También durante su juventud empezó a flirtear con las drogas hasta que se enganchó a la heroína. En aquella época, Jaime no estaba cerca de su hija por lo que la sorpresa ante tal drama fue mayúscula para él.

Afirma que intentó entenderla y ayudarla, sin éxito.

Isabel murió dejando a sus padres devastados. "Uno se recupera de todo, pero de lo que no se recupera uno nunca es de la muerte de una hija o hijo. Es algo ilógico, son los hijos los que entierran a sus padres, pero enterrar a una hija y única además es algo que..."

Peñafiel ha tenido una vida plena y plagada de éxitos y alegrías. Sin embargo, esta pérdida siempre le ha amargado. "En cualquier momento siempre te viene algo que te recuerda... además era una niña preciosa, inteligente... ni su madre ni yo pudimos hacer nada para salvarla".

El gesto que Peñafiel se reprocha a sí mismo y le amarga

Jaime Peñafiel ha confesado algo que hizo en aquel momento y de lo que se arrepiente profundamente. "Yo estaba aterrado, es una historia de mucho dolor y me negué a ver a mi hija cuando ya estaba a las últimas. No le vi nunca muerta. Eso te ayuda por un lado a pensar que está viva, pero por otro...".

Jaime se sincera sobre aquel terrible momento. "Fui un cobarde, fue su madre la que asumió todo, cosa que también me avergüenza. Tampoco podía hacer nada, es algo que no he superado, que me perseguirá siempre".

| GTRES

Además Jaime recuerda con resignación y dolor lo que hizo tras fallecer su pequeña: "Recorrí el calvario que posiblemente había recorrido ella por todos los sitios de venta de droga y demás... fue una cosa que ningún padre puede imaginar".

Peñafiel reprocha a la reina emérita su gesto con la muerte de su hija

Jaime Peñafiel siempre ha tenido buena relación con el Rey Juan Carlos a pesar de que le ha criticado en numerosas ocasiones. No así con la Reina Sofía, de quien guarda un doloroso recuerdo, precisamente, relacionado con la muerte de su hija.

Tras el fallecimiento de Isabel, el rey emérito le dio el pésame. Según Peñafiel, la reina emérita no estuvo a la altura y rechazó ayudarle cuando más lo necesitó: "presidía una fundación sobre las drogas y le pedí una audiencia cuando me enteré que mi hija estaba enganchada, porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó la carta al Rey.

Con quien sí se sintió apoyado Jaime Peñafiel fue con Farah Diba, la emperatriz de Persia. Ella ha tenido cuatro hijos y dos de ellos fallecieron a causa de las drogas, con diez años de diferencia. Peñafiel y ella han tenido ocasión de hablar del tema, ya que ambos conocen el dolor infinito que produce este drama vital.