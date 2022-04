Isabel Rábago sorprende al confesar el triste motivo de la separación

Isabel Rábago, periodista y abogada, lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio. El diario La Razón ha publicado lo que piensa sobre la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco. La tertuliana de Ya es mediodía ha desvelado el motivo real del desencuentro y el público se ha quedado sin aliento.

Isabel Rábago asegura en EsDiario, medio en el que escribe de forma habitual, que Antonio David ha roto con Marta por un asunto económico. Recordemos que la expareja protagonizó la portada de una revista muy conocida gracias a unas imágenes que confirmaban el romance. Según Rábago, la exmujer de Antonio David piensa que Riesco está detrás de esta noticia y que podría haberse beneficiado de la misma.

Isabel ha destapado las sospechas que Olga tiene sobre la reportera de El programa de Ana Rosa, enfrentamiento que viene de lejos. La andaluza piensa “que alguien ha tenido que cobrar esas fotos y sabe que David no puede, pues sigue siendo insolvente”. Este detalle señala a Marta y podría haber sido el detonante de su ruptura con Antonio David.

Isabel piensa que Olga, ganadora de Supervivientes 2021, sigue ligada a Antonio David Flores por muchos motivos. No quiere que protagonice escándalos al lado de su nueva novia y le habría dicho: “Ni una foto más en público con ella”. Supuestamente el antiguo colaborador de Sálvame está obligado a llevarse bien con su exmujer, pues le ha pedido ayuda en un asunto importante.

Antonio David debe rendir cuentas en los tribunales en las próximas semanas y es importante que Olga no preste declaración. El juez no puede obligar a la andaluza a dar su versión si sigue casada con Flores, de ahí que no hayan firmado el divorcio. Esta estrategia ha dejado una clara víctima en el camino: Marta, la reportera más polémica de Telecinco.

Isabel Rábago está en un momento decisivo

Isabel es una periodista de primera categoría y maneja información de los famosos del momento, por eso su presencia está tan cotizada. Trabaja en varios programas de Telecinco, escribe en los medios más importantes y ha tenido tiempo de publicar una novela. La cortesana fiel, el libro de la tertuliana, está triunfando en todas las librerías y ahora no puede cometer ningún error.

Rábago sabe que sus pasos están estudiados al detalle, pero está convencida de que los datos que maneja son fiables. Por eso ha escrito en EsDiario que la ruptura de Antonio David y Marta Riesco está motivada por una traición inesperada. La reportera asegura que no quiere ser un personaje público, pero cada vez está hablando más de su vida privada y el público tiene mucho interés en ella.

La autora de La cortesana fiel está centrada en la promoción de la novela y sus palabras tienen más repercusión que nunca. El diario La Razón se ha hecho eco de la noticia que ha dado: Olga ha influido en la separación más mediática del momento. La ganadora de Supervivientes supuestamente no tiene un buen concepto de la novia de su exmarido, no confía en sus intenciones.

Isabel Rábago desvela la cruda realidad

Isabel tiene información suficiente para afirmar que Marta Riesco sabía que Antonio David no iba a ir a su fiesta de cumpleaños. La joven asegura que ha roto con él porque le dio plantón, pero podría no estar siendo del todo sincera. La realidad solamente la saben los protagonistas, aunque cada vez se filtran más datos comprometidos.

Rábago, experta en corazón, está convencida de que hay algo que nadie sabe y ella no parará hasta averiguarlo. A lo largo de su trayectoria ha dado noticias realmente sorprendentes y el tiempo ha demostrado que sus datos son de fiar. Habrá que esperar un tiempo para ver qué explicaciones da Marta sobre la exclusiva que ha dado la periodista.