Isabel Rábago confirma el rumor de su marido y explica por qué no tienen hijos

Isabel Rábago, abogada y periodista, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Fuera de la televisión tiene una vida apasionante, pero todavía sigue disfrutando de tiempo libre y ha pensado que lo mejor era aprovecharlo. Por eso ha escrito un libro llamado La cortesana fiel que está siendo todo un éxito y recientemente ha hablado del proyecto.

Isabel Rábago se ha sentado en Viva la Vida, programa en el que colabora, para confirmar lo que es un secreto a voces. Ha explicado que parte de su éxito se lo debe a su marido Carlos Rodríguez, un hombre discreto que siempre ha estado en la sombra. Asegura que ha sido él quien la ha animado a adentrarse en el mundo de la literatura, una profesión muy exigente.

| Instagram

Isabel ha concedido una pequeña entrevista en el programa de Emma García, espacio en el que ha desvelado por qué no tiene hijos. “Es una decisión y yo no la cambio por nada del mundo, también eso me permite hacer muchas cosas”, comenta al respecto. Su compañera y amiga Pilar Vidal entiende a la periodista, pues es una mujer activa y necesita demasiado tiempo.

Isabel está de acuerdo con Pilar Vidal, colaboradora que ha hablado del gran misterio: la decisión que tomó Rábago hace muchos años. Isa, como la llaman sus seres queridos, sabe que ser madre implica una gran responsabilidad. Tanto ella como su marido prefirieron disfrutar de otros terrenos y renunciar a tener descendencia, opción que volverían a tomar sin dudarlo.

Rábago también ha hablado de este tema en la revista Diez Minutos, medio al que ha concedido una entrevista para promocionar su novela. “No tengo hijos y eso me da una libertad de horarios que unos padres no pueden tener. Y lo más importante es que tengo una persona a mi lado que siempre me anima, me apoya y me facilita absolutamente todo”.

Isabel Rábago sorprende: “No quiero esa responsabilidad”

Isabel ha tomado una decisión: dedicarle el libro a su esposo Carlos Rodríguez, una persona que nunca ha salido en televisión. Todo el mundo sospecha que es un hombre discreto que apoya en todo a la colaboradora, algo que ella misma ha confirmado. El secreto de Carlos habla muy bien de él y Rábago presume de su pareja siempre que tiene ocasión.

| Mediaset

La periodista, haciendo gala de la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ya ha explicado en varias ocasiones por qué no quiere descendencia. Su marido piensa igual que ella, así que no han tenido ningún problema para ponerse de acuerdo. Gracias a esta decisión han podido centrarse en su matrimonio y formar un equipo que se ha convertido en la envidia de todos.

“Yo lo siento mucho, soy muy niñera, pero no quiero esa responsabilidad. Para mí tener hijos es una responsabilidad y me he encontrado en la vida con alguien que piensa igual que yo. Eso nos permite centrarnos mucho como pareja, que es fundamental”, desliza la tertuliana de Viva la Vida.

Isabel Rábago sorprende a su marido

Isabel ha desvelado en el programa de Emma García que Carlos ha sido el primero en leer su libro La cortesana fiel. “No tengo nada que decirte”, le decía cuando ella le preguntaba por los fallos. Fue él quien le animó a emprender esta aventura que está siendo un éxito.

| Mediaset

Rábago decidió que no quería tener descendencia, a pesar de que los niños le apasionan y de que sería una madre estupenda. La presentadora de Viva la Vida conoce estos dos detalles, por eso siempre se ha preguntado la razón por la que decidió no ser madre. La tertuliana ha expuesto sus razones para dejar claro que no hay nada que tenga que esconder.