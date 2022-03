Irene Rosales recibe la noticia de la cárcel y pide ayuda para esconder el escándalo

Irene Rosales, nuera de la tonadillera Isabel Pantoja, está atravesado una temporada difícil porque su marido Kiko Rivera tiene problemas serios. El DJ más polémico de la prensa rosa ha perdido su trabajo en la discográfica que le había contratado y Telecinco le ha marginado. Pero eso no es todo, sigue teniendo fuertes diferencias con la viuda de Paquirri y la situación parece estar estancada.

Irene Rosales no quiere pronunciarse y ha pedido ayuda porque pretende estar lejos de la pequeña pantalla hasta que pase la tormenta. Siempre ha sido educada con los reporteros, pero en esta ocasión no contestará a ninguna pregunta porque sabe que el tema es muy serio. Según informan en Telecinco, Isabel podría ser condenada a tres años de cárcel por un supuesto delito.

Irene entró en la familia Pantoja por la puerta grande, pues demostró que era diferente a las anteriores parejas que había tenido Kiko Rivera. En ningún momento ha estado interesada en mejorar sus cuentas bancarias, siempre ha estado al lado de su marido porque le quiere de verdad. Por ese motivo se ha enfrentado a los amigos del DJ y su situación es tan delicada.

Irene era colaboradora del programa Viva la Vida y tenía buena fama entre sus compañeros, pero actualmente todo ha cambiado. Su fijación por defender a Kiko le ha convertido en un personaje bastante controvertido y hay tertulianos que le han dado la espalda. Ya no quieren hablar de ella públicamente porque saben que el público se ha posicionado en su contra.

Rosales es conocedora del nuevo drama de su suegra Isabel: le acusan de haber cometido un presunto delito de insolvencia punible. Este revuelo podría resucitar una de las peores pesadillas de la tonadillera porque está en juego su libertad. El colaborador Francisco Matamoros asegura que podría ser condenada a tres años de cárcel, aunque todavía el juez no ha dictado sentencia.

Irene Rosales toca fondo: “Le ha puesto nerviosa”

Irene forma parte de la familia Pantoja desde hace mucho tiempo y conoce todos sus secretos, así que sabe perfectamente quién es cada uno. Isabel, antes de entrar en prisión, le dio unos poderes a su hermano Agustín para que hiciera operaciones en su hombre. Una de las cosas que hizo fue vender la mansión que la cantante tenía en Marbella y ahora hay problemas.

Pantoja está siendo investigada porque le han acusado de un presunto delito de insolvencia punible. La periodista Marisa Martín-Blázquez tiene todos los datos de la noticia y asegura que la cantante está preocupada por su futuro. “Esto le ha puesto muy nerviosa, ha tenido de nuevo un desencuentro con su hermano y Él le ha dicho que como le dio los poderes hizo lo que podía”.

Rosales está desolada porque es consciente de la guerra que se avecina, pues el conflicto también le terminará salpicando a ella. Sabe que la prensa se desplazará hasta su domicilio para pedirle explicaciones e intentar averiguar cómo está Kiko Rivera. El DJ, según cuentan, ha intentado tener un acercamiento con la tonadillera, pero esta parece no estar dispuesta a perdonar.

Irene Rosales, aterrada: “Es posible que entre a prisión”

Irene ha recibido la noticia y está bastante preocupada porque, pase lo que pase en la familia, Isabel Pantoja es la abuela de sus hijas. Matamoros considera que no es descabellado pensar que la tonadillera pueda ser condenada. “Es un delito económico y si le ponen un año ahora es posible que entre a prisión”, explica en Viva la Vida.

Al parecer, prefiere estar al margen y, según ha salido publicado, Irene Rosales ha pedido ayuda a sus amigos periodistas para no participar. Dejó de ser tertuliana para estar tranquila, pero no lo ha conseguido y la situación es cada vez más desesperada. Lo único que quiere es disfrutar del calor de su familia y no entrar en polémicas.