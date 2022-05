Irene Rosales descubre a la mujer que cambiará la vida de su suegra

Irene Rosales está de plena actualidad porque la familia Pantoja ha experimentado una serie de cambios que no han dejado indiferente a nadie. El programa Socialité asegura que su suegra está ilusionada por reencontrarse con una mujer en Argentina, una de sus únicas amigas de verdad. Estamos hablando de la presentadora Mirtha Legrand, la única que podrá estar con la cantante.

Irene Rosales ha descubierto que alguien ha logrado devolverle la esperanza a Isabel Pantoja, algo que parecía prácticamente imposible. El problema es que esta felicidad tiene un precio: 2.000 euros por cada noche que la tonadillera pase en Argentina. Visitará el país para dar un concierto que promete ser su salvación económica, aunque está encontrando muchos obstáculos en el camino.

Irene, gracias a Socialité, se ha dado cuenta de que una mujer podría cambiar el rumbo de su familia, aunque prefiere ser prudente. Ha optado por no hablar con ningún periodista porque no quiere tener problemas con nadie, a pesar de que ha recibido grandes ofertas. Sabe que la madre de Kiko Rivera pretende cambiar de vida, aunque tendrá que pagar un precio millonario para cumplir su sueño.

Irene está al margen de todos los problemas de Isabel, una situación que empeora a pasos agigantados y que parece no tener solución. El programa de María Patiño se ha puesto en contacto con un periodista que seguirá la gira americana de la tonadillera. Su primera parada es Argentina, pero dice que “viene decidida a no dar declaraciones y va a montar un gran operativo de seguridad”.

Rosales se habrá quedado realmente sorprendida, pero no comentará nada al respecto para protegerse de sus detractores. En Telecinco aseguran que Pantoja se está gastando mucho dinero para dormir en el mejor hotel de la ciudad en la que cante. No tiene intención de abandonar este recinto porque no quiere hablar con ningún periodista, solo quiere ver a su amiga Mirtha.

Irene Rosales sabe que Isabel ha rechazado a alguien

Irene ha tenido buena relación con Isabel Pantoja hasta que la cantante empezó a tener problemas con Kiko Rivera. El DJ acusa a su madre de haberle engañado con la herencia de Paquirri, pero ahora quiere llegar a un acuerdo y no puede. La tonadillera no confía en nadie, por eso se niega a sentarse en ningún plató de la televisión argentina.

| GTRES

En Socialité han explicado que los fans americanos de la cantante están molestos con ella porque ha rechazado a Susana Jiménez. Esta presentadora es como Ana Rosa Quintana en España, tiene mucho poder y nadie le dice que no. El problema es que la suegra de Rosales no se encuentra con ánimo de dar explicaciones, por eso no quiere exponerse demasiado.

Mirtha Legrand sí tendrá la oportunidad de ver a la cantante de cerca, pues en Telecinco aseguran que han quedado “a tomar el té”. Isabel quiere empezar una nueva vida en el extranjero, de hecho se está gastando mucho dinero, pero no se desprende de sus traumas. No confía en nadie, solamente en su hermano Agustín, quien será el encargado de protegerle de los periodistas.

Irene Rosales apoya a su familia

Irene quiere estar lejos de las polémicas que rodean a Isabel Pantoja, pero sí ha hablado de otro miembro del clan: de Anabel Pantoja. La prima de Kiko Rivera está concursando en Supervivientes y ha recibido el apoyo de la antigua colaboradora de Viva la Vida. La revista Pronto se ha hecho eco de unas declaraciones que suponen un atisbo de esperanza para la familia: todavía sigue habiendo amor.

“La veo muy ilusionada y muy cambiada con respecto a la primera vez que fue. Espero que lo disfrute mucho, que esté bien con sus compañeros, dé juego y se entregue. Ojalá llegue a la final y salga muchas veces líder”, ha comentado Rosales sobre Anabel.