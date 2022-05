Belén Rodríguez recibe un mensaje preocupante después de decepcionar a los suyos

Belén Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas del momento porque ha tomado una decisión sorprendente. Es íntima amiga de Carmen Borrego, pero se ha negado a asistir a la boda de José María Almoguera, hijo de la colaboradora. La periodista Marisa Martín Blázquez se ha hecho eco de esta ausencia y no entiende lo que está sucediendo en la familia Campos.

Belén Rodríguez lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón y sabe perfectamente que el enlace de José María iba a ser polémico. Ella no ha sido la única en declinar la invitación, Rocío Carrasco tampoco ha querido participar en el evento y nadie sabe el motivo exacto. En el programa Viva la Vida han especulado con una posibilidad, pero Carmen Borrego todavía no se ha pronunciado.

| EP

Belén ha explicado en Sábado Deluxe que no está atravesando un buen momento, por eso no quería estar en la boda de José María Almoguera. Esta decisión ha decepcionado bastante, pero asegura que habló con Carmen hace mucho tiempo para argumentarle su postura. Hace poco tiempo que se ha operado del pecho y tiene muchos dolores, así que prefiere guardar reposo.

Belén sabe el supuesto motivo por el que Rociíto tampoco ha estado con la familia Campos en el evento más esperado del año. Es posible que la hija de Rocío Jurado no quisiera participar en la exclusiva que hay en juego, por eso no se ha presentado. Según han contado en Viva la Vida, había prometido pasarse después de la cena, pero no hay ninguna fotografía de ella entrando ni saliendo.

La tertuliana ha recibido un mensaje en plena tormenta, aunque es de una persona que no tiene nada que ver con el clan de Terelu. Enrique del Pozo, colaborador habitual de Telecinco, ha amenazado con demandar a Rodríguez si sigue acusándole de ser homófobo. La comentarista piensa que tanto Enrique como su novio, quien se encuentra en Supervivientes 2022, tienen un comportamiento peligroso.

Belén Rodríguez tiene una discusión importante

Belén es experta en concursos, por eso los directores de Telecinco le invitan a comentar el programa del momento. En este caso está analizando Supervivientes y ha situado en su punto de mira al novio de Enrique del Pozo, pues no entiende su juego. Piensa que se está equivocando y no se fía de él, por eso está siendo tan dura con las actitudes que está teniendo en Honduras.

| GTRES

Rodríguez ha atacado a Rubén, el gran amor de Enrique, y este último ha amenazado con llevarla a los tribunales si no rebaja el tono. “Lo que ha hecho Rubén Sánchez Montesinos es gravísimo, se le debería caer la cara de vergüenza por acusar a un compañero de ser agresivo”. La crítica no ha quedado hay porque la comentarista piensa que hay algo peor.

El novio de Enrique piensa que la palabra “marica” es homófoba y Belén piensa que el único homófobo que hay en Supervivientes es él. “Se te debería caer la cara de vergüenza a ti, no nos puedes acusar ni a Rubén ni a mí de homófobos tú que sabes lo que cuesta salir del armario. Como vuelvas a decir eso te vas a comer una querella”, le ha advertido del Pozo.

Belén Rodríguez da explicaciones

Belén no tiene miedo del mensaje que ha recibido por parte de Enrique del Pozo, quien ha amenazado con llevarla a juicio. “Ya estás tardando, homófobo”, le ha contestado la colaboradora visiblemente molesta. Para ella hay otro asunto más importante: el escándalo que se ha organizado por faltar a la boda del nieto de María Teresa Campos.

“Hablé con Carmen antes de la operación, la del pecho, la más fuerte de las tres estéticas que me he hecho. Llevo 7 meses sin poder salir, estoy como loca por irme unos días a la playa. En este tiempo no he hecho absolutamente nada”, comenta intentando justificarse.