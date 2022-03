Irene Rosales confiesa su enfermedad y aprovecha para cambiar de vida lejos de Kiko

Irene Rosales, nuera de la tonadillera Isabel Pantoja, está atravesando un momento realmente delicado porque sus circunstancias públicas no son buenas.

Ha decidido defender a su marido Kiko Rivera y hay muchos periodistas que le han dado la espalda porque no entienden su comportamiento. Sin embargo, ella no piensa cambiar de estrategia y asegura que estará con el padre de sus hijas pase lo que pase.

Irene Rosales mantiene una conexión especial con sus seguidores, así que les ha confesado que está luchando contra una enfermedad común.

Según ha contado en su cuenta de Instagram, padece gastroenteritis y lleva varios días sin comer porque no se encuentra bien. Ha aprovechado este percance para distanciarse de los problemas de Kiko, pues no se siente con fuerza para dar explicaciones.

Irene confía en el relato de Kiko Rivera y cree que la familia Pantoja está siendo tremendamente injusta con el DJ en los últimos meses. El problema es que no quiere tener problemas con nadie, por eso ha pensado que lo mejor es desaparecer durante una temporada.

Ha aprovechado que tiene gastroenteritis para protegerse del escándalo porque sabe que la verdad está a punto de salir a la luz.

Irene, gracias a la información aportada por la periodista Marisa Martín Blázquez, ha descubierto que su suegra Isabel podría entrar en prisión.

La tonadillera está refugiada en su finca Cantora, inmueble que utiliza como residencia habitual, y es complicado hablar con ella. Por eso todos los periodistas han concentrado sus esfuerzos en hablar con Rosales, antigua colaboradora de Viva la Vida.

Irene Rosales ha estado cinco días sin comer

Irene está enferma y no se encuentra con ánimo, por eso ha estado desde el pasado sábado 12 de marzo sin comer y guardando reposo.

Ha aprovechado el tiempo para recuperar energía y para distanciarse de los conflictos de su marido Kiko. Casualmente el DJ ha salido del domicilio conyugal porque está participando en un concurso de cocina junto a otros rostros conocidos.

Rosales es consciente de la información que manejan los expertos en corazón sobre la presunta estrategia que quiere llevar a cabo Isabel Pantoja.

Según cuentan, ha alegado que tiene depresión para no presentarse al juicio que tiene pendiente. Asegura que no está preparada para soportar tanta presión y es posible que le del permiso para no prestar declaración de forma física.

Kiko Rivera sabe que ha cometido muchos errores y su intención es empezar una nueva etapa que esté lejos del conflicto mediático.

Por eso no ha respondido a las últimas preguntas que le han hecho los reporteros sobre su relación con Isabel Pantoja. Es consciente de que la cantante podría regresar a prisión y sabe que supuestamente tiene depresión, pero prefiere estar al margen.

Irene Rosales ha estado encerrada en su domicilio

Irene entró en la familia Pantoja por la puerta grande, pues todo el mundo se dio cuenta de que sus intenciones eran buenas.

Lo único que quería era amar a Kiko Rivera y jamás ha pretendido hacerse famosa o ganar dinero en la prensa del corazón. Es cierto que ha trabajado en la pequeña pantalla, pero lo ha hecho porque disfruta de un talento especial.

Rosales está acostumbrada a lidiar con los periodistas, pero ha estado muchos días sin salir de su domicilio, situado en un barrio sevillano. La antigua colaboradora de Viva la Vida tiene gastroenteritis y los médicos le han recomendado reposo, por eso ha desaparecido.

Cuando pueda salir a la calle dará respuesta a todos los escándalos, pero de momento ha aprovechado para alejarse de los mismos.

Kiko ha recuperado la ilusión gracias a un programa que ha vuelto a confiar en él. El DJ ha perdido muchos apoyos, pero sigue siendo un personaje de primera categoría.

Sus declaraciones son muy jugosas y más ahora que Isabel Pantoja tiene nuevos problemas legales.