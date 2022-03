Eva Zaldívar desvela el secreto definitivo sobre el padre del hijo de Ivonne Reyes

Eva Zaldívar se ha convertido en la nueva protagonista, un tanto inesperada, en el interminable culebrón entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro.

La paternidad de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne, sigue dando que hablar, más de 20 años después del nacimiento del niño. Ivonne, que tiene una sentencia judicial reconociendo que el padre de Alejandro es Pepe Navarro tiene el arte de estirar la historia como un chicle.

Pepe ha contribuido a ello, con sus últimas declaraciones negando que fuera el padre y ahora se ha añadido al sainete la exmujer de Pepe Navarro, Eva Zaldívar.

Ivonne Reyes ha estado en Telecinco este fin de semana dando otra vuelta al mismo tema y reiterando que ella y Pepe vivieron una historia de amor maravillosa.

Lo que para el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi fue una aventura extramatrimonial sin importancia, para la venezolana fue un amor apasionado y duradero. Ivonne asegura que hacían vida de pareja, a pesar de que Pepe estaba casado con Eva, por aquel entonces.

Ivonne asegura que él estaba cada día en su casa y que salían a cenar a menudo (no hay ninguna foto de ello, Ivonne dice que saldrán pronto). Fruto de aquel romance, nació Alejandro y hasta hoy.

Eva, atónita ante la presencia de Ivonne en Viernes Deluxe, ha decidido entrar por teléfono y contar el secreto que Ivonne no quiere confesar

Ivonne Reyes y la trama que ha destapado Eva Zaldívar

Eva ha querido desmentir a la venezolana (que por cierto, se está pasando tres pueblos con los liftings) con una revelación bomba: "Yvonne sabe que su hijo no es de Pepe".

Según Zaldívar, "Ivonne lo sabe, no lo quiere decir, saber perfectamente de quien es el hijo y no es de Pepe".

Esta es la misma teoría que defendió Navarro en su momento y que Ivonne niega tajantemente.

Visiblemente molesta por el atrevimiento de Eva Zaldívar, Ivonne ha contraatacado con toda la artillería. Ha instado a Zaldívar a que "pidiera la prueba de paternidad para sus hijos". Según ella, en su momento, Pepe también dudó de que uno de los hijos que tiene con Eva, fuera suyo".

La conversación se oscurecía por momentos. Lo que queda claro es que tanto una como la otra tienen mucha información, que no cuentan y que complica aún más este enrevesado asunto.

Las dos mujeres estuvieron durante un tiempo - cuando Eva se separó de Pepe - unidas contra el presentador. Según Ivonne, "Eva ha estado llorando muchas veces en mi casa". Eva afirmaba que "me da pena verte así, aquí en televisión".

Para seguir con el salseo del bueno, Yvonne no se cortó a la hora de contar que Eva Zaldívar les pilló "en plena faena" en su casa, en un momento de pasión. "Pepe Navarro salió por otra puerta y fue directo a esconderse dentro de un taxi".

Eva no negó que esto fuera verdad, asegurando que "a mí, esta persona me ha hecho sufrir mucho, pero ya no, me parece surrealista, lo he superado".

Además contó algo que podría ser la clave de todo este enredo. Según ella, la prueba de filiación que se le hizo a su hija Andrea salió negativa, por lo que Alejandro no sería su hermano y, por lo tanto, tampoco hijo de Pepe Navarro.

Yvonne insinua que quizá el que no es hijo de Pepe Navarro es alguno de los que tiene con Eva Zaldívar.

Recapitulando, Pepe tiene 5 hijos reconocidos (uno de ellos, Alejandro, únicamente por una sentencia judicial). Son Andrea y Marlo, fruto de su relación con Eva Zaldívar, Layla y Aníbal, fruto de su relación con Lorena Aznar y Alejandro, fruto de su romance con Yvonne Reyes.

Actualmente al presentador está divorciado y no se le conoce pareja estable.