El hijo de Arancha de Benito corre peligro tras presenciar un acto delictivo

Arancha de Benito, uno de los rostros más emblemáticos de la prensa del corazón, está atravesando una situación realmente delicada.

Aitor, el hijo que tiene con José María Gutiérrez, ha presenciado un hecho delictivo: un robo con presunto intento de secuestro. El escándalo ha tenido lugar en Ibiza y ha saltado a la luz porque está implicado Froilán de Marichalar.

Arancha de Benito forma parte de los años dorados de la prensa rosa, pero hace mucho tiempo que está retirada en un segundo plano. Desde que se separó del futbolista, decidió retirarse del foco aunque el público todavía se sigue acordando de ella.

Además, Arancha es una mujer muy bien relacionada, mantiene amistades famosas y poderosas y sigue en los círculos sociales más envididados del país. Ahora Arancha está preocupada porque su pequeño se ha visto envuelto en un escándalo de tamaño colosal.

Arancha disfruta de una posición acomodada, le ha dado a sus hijos una educación excelente y han tenido acceso a círculos muy exclusivos. Aitor Gutiérrez es amigo de Froilán, pasa mucho tiempo con él y han pasado unos días en Ibiza, concretamente en una mansión de lujo.

Un grupo de ladrones han entrado a robar en esta villa y supuestamente habrían intentado secuestrar a alguien.

Arancha ha contactado inmediatamente con Aitor ante tal revuelo. Su hasta ahora desconocido hijo se ha situado en el centro de la polémica, aunque poco a poco todo se está solucionando todo.

El portal Vanitatis defiende que nadie ha intentado secuestrar al nieto del Juan Carlos I, pero sigue habiendo muchas dudas en el aire. Según publica El Diario de Ibiza, los ladrones entraron en la villa del hijo de Arancha con bombonas gas somnífero.

De Benito tiene mucha experiencia en el mundo del corazón y prefiere no dar explicaciones sobre lo que está sucediendo. No es la primera vez que uno de sus hijos se encuentra en el centro de la polémica y no quiere engordar el escándalo. Recordemos que Zayra Gutiérrez organizó una fiesta durante la pandemia del coronavirus y recibió unas críticas tremendas.

Arancha sale en defensa de sus hijos siempre que sea necesario y no le duelen prendas en posicionarse frente a las cámaras. No obstante, si puede, lo evita ya que esto es una arma de doble filo y luego la prensa la sigue a ella.

Arancha de Benito se defiende: “Un niño muy fácil”

Arancha ha sufrido mucho durante su separación de Guti, pues tuvo que enfrentarse ella sola a una presión mediática bastante complicada. El paso del tiempo le ha dado la razón y ha demostrado que es una madre de primera categoría. No suele hablar de su familia, pero se sentó en Sábado Deluxe y no pudo evitar elogiar a Aitor: “Es un niño muy fácil”.

La exmujer del futbolista lleva mucho tiempo lidiando con la prensa del corazón y sabe perfectamente lo que está sucediendo.

Es consciente de que el escándalo de Froilán va a afectar negativamente a su hijo, un joven completamente discreto. Ha tenido muchas oportunidades de trabajar en televisión, pero quiere llevar una vida tranquila.

Aitor Gutiérrez tiene 20 años y, según informa la revista ¡Hola!, está centrado en su gran sueño: convertirse en un buen periodista. Estudia en una universidad madrileña y cuenta con el apoyo de sus padres, quienes le dan los mejores consejos. Es posible que le hayan recomendado que se aparte de Froilán hasta que el escándalo de Ibiza esté resuelto.

Arancha de Benito desvela el secreto de Aitor

Arancha aprovechó el cumpleaños de su pequeño para explicar cómo le llama en la intimidad: “Felicidades, Tuchy”, le escribió en sus redes. Nadie sabía este secreto y ahora ha quedado al descubierto, pero el público prefiere hablar de otro asunto.

Eran pocos los que sabían la conexión que el joven mantenía con la Familia Real y la noticia está en boca de todos.

Arancha De Benito había encontrado la paz, hacía mucho tiempo que no se veía salpicada por ningún escándalo. El acto delictivo que ha sucedido en Ibiza mientras su hijo estaba de vacaciones lo ha cambiado todo. Hay una teoría que suena con fuerza: los ladrones que entraron en la villa de Álvaro estaban buscando dinero y objetos de valor.