Alonso Caparrós acaba con todo después de recibir un revés inesperado

Alonso Caparrós se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de Sálvame porque siempre es sincero con la audiencia del programa. Su honestidad le ha jugado una mala pasada y ha recibido un golpe completamente inesperado: la reprimenda de una de sus compañeras.

Lydia Lozano ha estallado contra él y se han enzarzado en una acalorada discusión que no ha terminado de la mejor forma.

Alonso Caparrós ha confesado que sentía “una gran decepción” con Lydia, aquella periodista que hace años se ganó su confianza. Nadie sabe qué ha pasado exactamente entre ellos, lo único que está claro es que el colaborador ha acabado con todo para dejar de sufrir.

Ha tenido varios encontronazos con ella y prefiere apartarse antes de que la cosa vaya más, aunque esta estrategia es muy peligrosa.

| Cedida

Alonso es una persona muy valiente, por eso ha arremetido contra Lydia Lozano y ha hecho equipo con Laura Fa, gran enemiga de la canaria. El problema es que no ha pensado en las consecuencias: Lozano tiene a sus espaldas un ejército de seguidores dispuestos a darlo todo. Las redes sociales han ardido contra Caparrós y le han exigido que explique su cambio de sentimientos.

El presentador se ha dado cuenta de que su compañera de Sálvame estaba viviendo un momento de tensión con Carmen Lomana. En lugar de calmar la situación ha echado más leña al fuego asegurando que la periodista le debía pedir perdón. Lydia Lozano no entiende el comportamiento de Alonso Caparrós, pero no le ha pedido explicaciones porque está decepcionada con él.

El presentador de Furorha estado un tiempo retirado de la pequeña pantalla y Telecinco le dio la oportunidad de volver por todo lo alto. Concursó en una de las ediciones de Gran Hermano VIP y desde entonces la audiencia recordó que era un maestro del espectáculo. Sálvame le fichó en su elenco de colaboradores y nunca ha tenido problemas graves con sus compañeros.

Alonso Caparrós no quiere aguantar más

Alonso Caparrós conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo porque lleva trabajando mucho tiempo en televisión. Pertenece a una saga de comunicadores cuyo patriarca, llamado Andrés, ha hecho historia en los medios de comunicación. Tiene formación suficiente para saber que enfrentarse a Lydia Lozano es peligroso, pero quiere correr ese riesgo.

| Europa Press

Caparrós piensa que la canaria no es tan divertida como parece y que debería ser menos testaruda, por eso tendría que pedir perdón. Carmen Lomana había amenazado con no acudir al plató de Sálvame y el colaborador quería que el programa no saliera perjudicado. Lozano ha insistido en que ella no tenía que disculparse, ahí ha surgido la discusión.

Carmen ha dejado claro que no quería tener enfrentamientos con nadie, de hecho pretendía olvidar sus problemas y empezar de cero. “No tengo ningún interés de hablar con Lydia Lozano, de la misma forma que ella no debería tener ninguno. Yo nunca he tenido una relación muy estrecha con ella”, ha explicado para intentar protegerse de un futuro escándalo.

Alonso Caparrós, en apuros: “Menudo zoquete”

Alonso Caparrós no solamente ha sufrido la ira de las redes sociales por meterse con Lydia Lozano, también por opinar sobre el rey emérito. Ha asegurado que se había realizado una encuesta que demostraba que más de 80% de la población estaba a favor de la república. Los ataques no se han hecho esperar y “menudo zoquete” es lo más suave que le han dicho.

Caparrós ha revolucionado Sálvame con sus palabras y se ha dado cuenta de que había dado una información polémica. Ha intentado buscar la encuesta para demostrar que no estaba mintiendo, pero ya era demasiado tarde.

El público estaba en su contra y ha puesto en duda su valía profesional por no contrastar datos antes de publicarlos.