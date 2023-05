Ginés Corregüela ensucia el concurso de Adara Molinero y se lleva una sorpresa

Ginés Corregüela ha sorprendido a toda la audiencia de Supervivientes con sus últimas declaraciones. Y es que el 'rey de los bocadillos' no ha tenido ningún problema en hablar de la actitud de Adara en su enfrentamiento con Asraf.

Hace apenas unos días, la amistad entre estos dos concursantes se rompió, todo a consecuencia de una fuerte discusión que protagonizaron en Playa Coco.

| Mediaset

A partir de este momento, los dos compañeros de Ginés Corregüela han estado viviendo en un constante tira y afloja. Lo que provocó que el modelo se replanteara abandonar la competición:

"Es insoportable esto […] No voy a abandonar porque este es el concurso de mi vida, pero muchas veces me dan ganas".

Ahora, y tras ver la última hora, Ginés Corregüela no ha dudado en pronunciarse al respecto y ensuciar, así, el concurso de la madrileña. Sin embargo, lo que menos se esperaba Ginés Corregüela era la sorpresa que ha recibido en pleno directo.

Ginés Corregüela recibe un sonado zasca

Ginés Corregüela no se lo ha pensado dos veces a la hora de pronunciarse sobre el inesperado enfrentamiento entre la madrileña y Asraf.

Durante la última emisión de Conexión Honduras, los seguidores del formato han tenido la oportunidad de ver la última hora de este tema.

Uno de los vídeos de la noche ha estado protagonizado por estos dos compañeros de Ginés Corregüela. Y es que todo apunta a que la tensión entre ellos no ha hecho más que aumentar durante este fin de semana.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

"No voy a dejar que manipules nada más, es lo que llevas buscando muchas semanas", se le escucha decir a Molinero. "Si supieras lo que me duele esta situación, no lo dirías", le respondía Asraf.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esta historia ha dado un inesperado giro. Y es que, después todos estos días de tensión, los supervivientes han decidido acercar posturas.

"Asraf, estoy mal, no quiero estar así contigo. Hemos vivido cosas muy bonitas y quiero que por lo menos tengamos...", ha asegurado la compañera de Ginés Corregüela, provocando el llanto desconsolado Asraf.

Tras ver estas imágenes, los colaboradores del formato han tenido la oportunidad de comentar todo lo que está pasando en Honduras.

Como era de esperar, el mismísimo Ginés Corregüela ha querido pronunciarse al respecto. "Aquí no defiendo a ninguno de los dos, son dos estrategas a muerte", ha asegurado el televisivo.

"Adara aprovecha delante de la cámara y Asraf, eso de los cangrejos, es lo que lleva haciendo todo el concurso cuando está la cámara", ha apuntado a continuación.

| Mediaset

Ha sido en este momento cuando Ginés Corregüela no ha tenido ningún problema en echar por tierra todo el concurso de la influencer. Y es que, a pesar de sus enfrentamientos con el modelo, el tiktoker prefiere que sea él el que llegue a la final:

"Debe llegar a la final antes que Adara, porque es un tío que, aunque hemos tenido nuestras cosas, hace muchas cosas. Para mí, ella no se merece estar allí".

Estas palabras no han pasado desapercibidas para Marta Peñate, quien no ha tardado en dedicarle un sonado zasca a Ginés Corregüela. "Eso lo decide el público y por eso ella está allí y tú estás aquí".

Los compañeros de Ginés Corregüela hacen las paces

Después de todos los momentos de tensión que han vivido en los últimos días, estos dos compañeros de Ginés Corregüela han conseguido retomar su amistad.

"No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería", ha asegurado, entre lágrimas, el superviviente.

| Mediaset

Además, el compañero de Ginés Corregüela ha asegurado que se vio sobrepasado por su papel de líder. "Sentía que tenía la responsabilidad de que salieran bien las pruebas, de que comiésemos toda la semana y a lo mejor no tenía que sentirlo".

"Pero yo, que soy tu amiga, que te pongas a presionarme así...", le ha recriminado la influencer, antes dejar a un lado esta polémica. "Quiero que lo que quede lo disfrutemos, he estado muy mal, muy jodida".