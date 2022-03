Kiko Matamoros se harta y ya la quiere echar de casa: se acabó la broma

Kiko Matamoros no gana para disgustos. Poco le ha durado la felicidad sin excepciones junto a Marta López Álamo. Su relación se ha visto nuevamente afectada por un problema que persigue a Kiko desde hace ya unos años y del que ya se ha cansado definitivamente.

Y es que Kiko y su exmujer, Makoke han abierto un nuevo capítulo en su larga serie de enfrentamientos mediáticos (y en algunos casos judiciales) que han tenido desde su divorcio en el 2018.

Tras 20 de años de relación y una hija en común, Anita Matamoros, la pareja ponía punto y final a su matrimonio después de varias infidelidades cometidas por ambas partes.

En un principio todo apuntaba a que iba a ser una separación amistosa, pero la realidad ha sido bien distinta.

Kiko reactiva la guerra con Makoke y con Anita

La situación se fue tensando cada vez más y poco a poco empezaron a relucir algunos de los problemas que estaban viviendo. Especialmente tras el distanciamiento del colaborador con su hija Anita, con quien no se habla desde hace un año y medio.

Kiko cree que gran parte del problema familiar se debe a los intereses económicos que tienen tanto la joven como su madre. El reparto del patrimonio tras el divorcio todavía no está zanjado y son muchos los conflictos que han tenido por este motivo.

La casa de Anita Matamoros, nueva polémica entre Kiko y su exmujer

La guerra entre Makoke y Kiko Matamoros está ahora más abierta que nunca y tiene como protagonistas principales a las dos propiedades que ambos compartían cuando estaban juntos.

La primera es un lujoso chalet ubicado en la exclusiva urbanización de La Finca y actualmente en venta por dos millones de euros. Se encuentra en el mercado inmobiliario desde hace ya más de un año, pero mientras no es vendida continúa siendo el lugar de residencia habitual de Makoke, su pareja y su hijo, Javier Tudela.

La segunda, es una casa situada en Majadahonda y valorada en un millón de euros. Allí está residiendo Anita Matamoros, que se ha mudado recientemente aprovechando que la casa todavía no ha sido embargada.

"Está embargada por Hacienda, pero hay un contencioso judicial que lo ha recurrido mi ex, quien ha presentado una demanda recurriendo la actuación de la Agencia Tributaria. Hasta que no haya una sentencia firme no saldrá a subasta pública", revelaba el colaborador de Sálvame sobre el espinoso asunto.

Precisamente, esta casa ha propiciado la última disputa pública entre Kiko y su exmujer. Makoke ha sido muy clara a la hora de señalar que la vivienda de Majadahonda le pertenece a ella. Asegura que ella es la única propietaria y quien paga la deuda.

Además, ha acusado a su exmarido de retrasar el proceso judicial que tienen en marcha para solucionar los problemas que tienen con su patrimonio.

"Yo no interrumpo ningún proceso judicial. Fui cuando me citaron y al entrar en sala dije que hasta que no me entere de lo que se me acusa... Lo que quiero es saberlo para prepararme, me acojo a un derecho constitucional de no declarar.".

Kiko ha proseguido con sus explicaciones: "La segunda vez que me citan tengo covid. Pido volver a declarar y está prevista mi declaración para el día 4". Así lo señalaba Kiko en Viva la vida un día después de las duras acusaciones realizadas por Makoke en el mismo programa.

Kiko Matamoros piensa denunciar a Makoke

Durante su visita al programa de Emma García, Matamoros se fue calentando hasta el punto de asegurar que, si por él fuera, Makoke y su familia no vivirían en las casas que también le pertenecen.

Aunque Kiko reconoce que las propiedades no están a su nombre se muestra dispuesto a reivindicar la parte proporcional que le pertenece. Una cifra económica que, inevitablemente, supondría la venta de alguna de las dos viviendas.

"Yo no he dicho que las casas estén a mi nombre, porque si fuera así no viviríais allí tú, ni tus hijos y ni tu novio. La casa está a nombre de una sociedad tuya, de la que tengo una parte. Como socio voy a pedir la parte proporcional de la explotación que se ha hecho de ese inmueble durante años", explicaba Kiko el pasado fin de semana.

El colaborador está harto de la situación que está viviendo con su exmujer y no le ha temblado el pulso a la hora de amenazar con llevarla ante la justicia.

"Voy a interponer una demanda por injurias y calumnias, aparte de por otros temas. Hasta aquí llegaron las aguas. Mientes tú y en sede judicial. Dices que has pagado esas casas. Tienes derivada la deuda porque estás argumentado de qué cuentas han salido los pagos de esas casas. Vas a responder judicialmente. Se acabó la broma", advertía Matamoros muy molesto.