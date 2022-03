Gema, hija de Ana María Aldón, esconde a su padre y descubre qué ha pasado en realidad

Ana María Aldón, colaboradora estrella del programa Viva la Vida, se ha convertido en uno de los rostros más influyentes de la pequeña pantalla. Está cansada de seguir soportando rumores innecesarios porque no quiere que su familia sufra, por eso ha dado un golpe en la mesa.

En su última intervención televisiva ha explicado que no está en crisis con José Ortega Cano y la revista Diez Minutos ha corroborado la noticia.

Ana María Aldón, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, confesó que no estaba atravesando un buen momento con su marido.

Muchos periodistas, como por ejemplo Diego Arrabal, tergiversaron sus palabras y aseguraron que el matrimonio estaba roto. La tertuliana estaba preocupada porque no quería incomodar a su hija Gema, quien permanece completamente al margen de los medios.

| Mediaset

Ana María es una mujer fuerte que está capacitada para luchar contra todos sus enemigos, pero no consiente ciertos atrevimientos.

Sabe qué líneas no debe cruzar porque lo más importante para ella es proteger a su entorno, por eso no ofrece determinados detalles. Uno de los grandes misterios es saber quién es el padre de su primera hija, pero nadie lo sabe con exactitud.

Gema acudió al plató de Sábado Deluxe en 2020, mientras Ana María estaba concursando en Supervivientes, para dar explicaciones. El público quería saber por qué no la defendía en el programa de supervivencia y era Gloria Camila la que lo hacía. “No la he defendido porque se lo propuso a Gloria, que la defiende muy bien y aparte yo no sé del mundo de la tele”, deslizó.

Ana María Aldón conoce al traidor

Ana María ha sufrido muchos desplantes por algunos miembros de la familia de su marido, como por ejemplo de Conchi Ortega. La revista Diez Minutos asegura que ella es “la mano negra” del clan y que ha enturbiado en la relación.

Supuestamente José Ortega Cano se confesaba con ella y luego estas confidencias terminaban en boca de todos los periodistas.

Gema ha descubierto la realidad gracias a la exclusiva de la revista mencionada anteriormente: su progenitora ya no tiene problemas con Ortega. La joven ha respirado tranquila porque siempre ha mantenido una relación estupenda con el maestro, a pesar de que aseguren lo contrario.

“Le tengo mucho respeto solo por haberme dado a mi hermano pequeño”, explicó en 2020 en Sábado Deluxe.

Aldón está orgullosa de su hija porque todas sus intervenciones han sido excepcionales y jamás ha causado ninguna polémica. Podría haber ganado mucho dinero desvelando ciertos secretos, como por ejemplo quién es su padre, pero no lo ha hecho.

▶️ José Ortega Cano admite que lleva muy mal la crisis de su matrimonio

Mantiene escondida esta información porque sabe que cualquier dato podría perjudicar a Ana María.

Ana María Aldón vuelve a sonreír: “Enamorado”

Ana María ha atravesado circunstancias delicadas y su pasado no ha sido precisamente fácil, por eso ha estado una temporada preocupada.

No quería revivir ciertos episodios y sabía que la única solución era hablar con su marido José Ortega Cano. En el programa Viva la Vida han explicado que el diestro “está enamorado hasta las trancas” y la colaborada ha respirado aliviada.

| Telecinco

Aldón quiere llevar una vida tranquila, seguir trabajando en televisión y no verse involucrada en escándalos que no le corresponden.

Los últimos datos son optimistas: la diseñadora ha solventado sus diferencias con Ortega Cano. La revista Diez Minutos ha publicado en su portada una fotografía de la familia que demuestra que los problemas forman parte del pasado.

El viudo de Rocío Jurado se ha disculpado con la madre de su hijo José María y ha entendido que no se ha comportado bien.

Se ha dado cuenta de que ha descuidado bastante a su pareja y está dispuesto a enmendar el error. Gema ha sonreído al descubrir la realidad, pues lo único que quiere es la felicidad de la famosa diseñadora.