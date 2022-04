Froilán desaparece y su primo Pablo Urdangarin destapa la preocupante situación

Froilán, el primo más rebelde de Pablo Urdangarin, es el gran ausente del reencuentro de la Familia Real española. La infanta Elena, madre del joven, ha viajado a Emiratos Árabes, ciudad en la que reside su padre don Juan Carlos, acompañada de Victoria Federica. Cristina de Borbón y sus hijos tampoco se han querido perder esta reunión, pero la realidad podría ser diferente a lo que parece.

Froilán lleva un tiempo desaparecido y hace mucho que no protagoniza ningún revuelo en la crónica social, algo que ha sorprendido a todos. Ha tomado una buena decisión al no viajar a Emiratos Árabes, pues hay algunos medios que han destapado un presunto engaño. El programa Socialité ha hablado con Antonio Montero, paparazzi experto en Casa Real, y su información no ha dejado indiferente a nadie.

Pablo Urdangarin es uno de los protagonistas de la fotografía más comentada del momento: el reencuentro de la Familia Real en Semana Santa. Antonio Montero insinúa que la imagen podría estar trucada, pues es de baja calidad y el comportamiento de Pablo genera muchas dudas. Según Antonio, el joven podría no haber viajado a Abu Dabi, de ahí que hayan trucado la imagen para ponerle al lado de su abuelo.

Pablo, siguiendo la teoría de Antonio, “es el único que lleva mascarilla”, gesto que ha hecho saltar todas las alarmas. Sus piernas han desaparecido y ni siquiera aparece su sombra en la foto que demuestra el supuesto reencuentro. La actitud de Victoria Federica también está dando de qué hablar, pues se muestra demasiado sonriente.

Froilán mantiene las distancias y está lejos del engaño

Froilán es uno de los miembros más polémicos de la Familia Real, pero en esta ocasión él no ha sido el culpable del escándalo. Las infantas Elena y Cristina se han reencontrado con su padre, pero esta reunión podría no ser tan trasparente como parece. La preocupante situación de don Juan Carlos no ha hecho más que empeorar después de la publicación de la polémica fotografía.

Pablo Urdangarin está detrás de su abuelo en la famosa imagen y algunos expertos aseguran que esta postura no es natural. El joven ha destapado un gran revuelo, aunque su intención jamás ha sido hacer nada que perjudique a su núcleo. En la instantánea también están sus hermanos Miguel, Juan e Irene, quienes han alcanzado una gran popularidad en los últimos tiempos.

Pablo es bastante discreto y su comportamiento ha recibido críticas muy favorables, pero hay situaciones que no puede controlar. Algunos medios están especulando con la veracidad del reencuentro y cabe la posibilidad de que nunca se haya producido. Debemos aclarar que todo son teorías, de hecho ningún periodista ha aportado pruebas de las sospechas.

Froilán ha superado por fin a Victoria Federica

Froilán, por primera vez en mucho tiempo, no tiene nada que ver con las informaciones que están saliendo publicadas. Ha dejado atrás su pasado conflictivo y desde hace un tiempo parece mucho más centrado, al menos eso es lo que cuenta el entorno. La que tiene problemas es su hermana Victoria Federica, quien supuestamente hace fiestas en su domicilio.

El programa Socialité ha hablado con el entorno de Victoria Federica y un testigo ha destapado un escándalo sin precedentes. Los vecinos de la sobrina del rey Felipe están molestos con ella y le acusan de generar demasiado ruido.

Pablo Urdangarin nunca ha sido tan polémico, pero su presencia en la fotografía del reencuentro de la Familia Real ha hecho saltar las alarmas. El joven, sin intención alguna, ha desvelado que su madre Elena y su tía Cristina no están en su mejor momento. La situación se ha descontrolado, de ahí que hayan publicado esta instantánea tan polémica.