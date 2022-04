Elena Tablada pone en peligro su relación a cambio de 20 euros

Elena Tablada, diseñadora de joyas y expareja de David Bisbal, se ha visto envuelta en un escándalo sin precedentes. Socialité, espacio presentado por María Patiño, ha desvelado que ha puesto en peligro su relación de amistad con la cantante Soraya Arnelas. La artista es propietaria de una marca de ropa y le regaló una sudadera a Elena para que hiciera promoción, pero ella le ha defraudado.

Elena Tablada ha puesto a la venta la prenda que le regaló su amiga por 20 euros y Soraya no comprende qué ha pasado. Pero la cantante prefiere mantenerse al margen del escándalo y asegura que se siente “muy agradecida” con la ex de Bisbal. Ha aclarado que en su momento dio publicidad a la marca y eso es lo que realmente le importa.

| GTRES

Elena está siendo cuestionada por el gesto que ha tenido con su amiga, pero Soraya no le guarda rencor y ha dado una explicación. La tienda de la cantante se llama Cochete y quizá sea este término el que haya hecho que la diseñadora quiera vender la prenda. “La palabra chochete a todo el mundo no le gusta”, explica Arnelas en un tono bastante amable.

Elena podría haber ganado mucho dinero gracias a su relación con David Bisbal, pero ha preferido guardar silencio y ser prudente. Su comportamiento ha sido aplaudido por muchos periodistas, pues una persona leal que tiene contacto con muchos famosos. Según Socialité, es íntima amiga de Soraya Arnelas, pero este vínculo podría correr peligro después de salir el gran secreto.

“A lo mejor tiene alguna prenda más por ahí porque también le mandamos para su marido y para sus hijas”, explica la cantante. El programa de María Patiño se ha puesto en contacto con ella para ver cómo se siente después de lo que ha hecho Tablada. “Yo lo veo caro, invito a la gente a que venga a mi página”, desliza intentando no profundizar en el asunto.

Elena Tablada podría haber ofendido a su gran amiga

Elena se ha convertido en una estrella de las redes sociales porque tiene un estilo muy atractivo para las marcas. Lleva mucho tiempo siendo personaje en la prensa del corazón y la actitud distante que mantiene con los reporteros ha aumentado su valor. Cualquier producto que promociona alcanza una gran popularidad, por eso Soraya le pidió ayuda.

| La Noticia Digital

Tablada recibió una llamada de la cantante, con quien se comprometió a lucir las prendas de ropa que acababa de sacar al mercado. Lo cierto es que cumplió con su promesa, pero después puso a la venta los regalos que le había hecho su amiga. Soraya Arnelas no le guarda rencor y ha dicho en Socialité: “Cuando vuelva a sacar otra colección le volveré a mandar otra sudadera”.

La ex de David Bisbal lleva una temporada lejos del foco mediático y su comportamiento le ha ayudado a solventar sus diferencias con el artista. Su proceso de separación fue bastante complicado, pero han logrado llegar a un acuerdo por el bien de la hija que tienen en común. Ella, así se llama la joven, ha heredado el talento de su padre y es una persona tremendamente creativa.

Elena Tablada ha tomado una decisión ante la polémica

Elena prefiere no entrar en escándalos que no le benefician, pues ha sufrido mucho durante su guerra con David Bisbal. Ha logrado enterrar el conflicto y lo único que pretende es estar lejos de la polémica, por eso no quiere discutir con Soraya Arnelas.

La diseñadora acaparó todos los titulares hace unas semanas porque tomó una decisión que no gustó a David. Mostró a Ella, la hija que tienen en común, en sus redes sociales y el cantante consideró que se podría haber ahorrado este atrevimiento. Como no quiere tener problemas con él se ha comprometido a no volver a hacerlo.