Raquel Bollo anuncia una noticia de su hijo Manuel antes del gran día

Raquel Bollo se ha convertido en la mujer del momento en las últimas semanas. Sus deudas económicas y la participación de sus dos hijos en Superivivientes 2023 la han colocado en el centro del ojo público. Ahora, Raquel ha anunciado la noticia sobre su hijo Manuel antes de que se estrene como concursante del reality más extremo de la televisión.

Raquel anunciaba lo mucho que le cuesta a su hijo Manuel decir ‘te quiero’. El cantante es muy hermético y le cuesta mucho exteriorizar sus sentimientos. Esto es algo que la propia Raquel ha confirmado. Sin embargo, la diseñadora sabe el gran amor y cariño que tiene por ella y por el resto de la familia.

Raquel Bollo le da el gran consejo a su hijo Manuel

La expectación por la nueva edición de Supervivientes es máxima y es que, con los nombres que hay confirmados, no es para menos. Uno de los grandes fichajes de esta nueva edición es, sin duda alguna, los dos hijos de Raquel Bollo. Tanto Manuel como Alma han sido dos grandes desconocidos para los medios.

Manuel sí se ha dejado ver en alguna ocasión en los platós de televisión, pero nunca se habría enfrentado a una sobreexposición tan grande como la de entrar a un reality show. Por otro lado, Alma sí ha sido un desconocido para la televisión.

Aunque la joven ha logrado ganar cierta notoriedad en las redes sociales como influencer, lo cierto es que nunca la hemos visto en televisión. No cabe duda de que habrá un antes y un después tras el paso de los hijos de Raquel Bollo por Supervivientes.

Según hemos podido conocer, Raquel Bollo habría le habría dado un gran consejo a su hijo antes de embarcarse en la aventura.

Él mismo confesaba, a través de su aparición en Déjate Querer, lo que su madre le ha aconsejado. “El programa aporta mucho, la experiencia es increíble y mi madre me ha dicho que me deje llevar”, así mismo lo revelaba. Y es que muchas veces las estrategias no llegan a ninguna parte, a los espectadores les gusta ver a gente auténtica y sin papeles aprendidos.

Eso sería justo lo que Raquel Bollo le ha aconsejado a sus dos hijos. El joven contó que estaba impaciente por empezar el concurso y tiene claro que va a disfrutarlo al máximo.

“Es un reto increíble y sinceramente no veo ya el momento de estar ahí y disfrutar al máximo de la experiencia. Me he animado por el momento en el que me encuentro por mis cosas personales y trabajo, estoy en un momento bonito. Tengo 27 años y es el momento de aprovechar todo lo que salga”, ha asegurado

Manuel habla sobre la relación con su madre

El cantante también habló sobre su relación con su madre. Y es que Manuel es un chico al que le cuesta expresar sus sentimientos. Algo que su madre le recrimina mucho y que él mismo confesaba:

“Mi madre que siempre me dice y se queja de «este niño no me dice te quiero ni a la de tres». Yo lo siento, pero no lo digo”, aseguraba el joven. Para Manuel, su relación con su madre es todo. El cantante piensa enorgullecer a su madre con su participación en el reality, y puede que incluso veamos a Raquel como defensora en plató.

La nueva edición de Supervivientes llega el próximo jueves, 2 de marzo, y la audiencia no puede tener más ganas de conocer a fondo a los dos hijos de Raquel Bollo.